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Вадим Сашурин: спорт учит ухаживать за собой, уроков физкультуры в школе должно быть больше

12 февраля 2018 18:26
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вадим Сашурин, трёхкратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, тренер по физической подготовке гандбольного клуба «СКА-Минск»: 
По сути, что такое физическая культура?

Это – культура.

То есть, спорт учит, во-первых, ухаживать за собой, по сути. Поэтому, я считаю, те крупицы, наверное – занятия, которые в школе проводят, то есть, физической культуры уроки – больше их должно быть. Во времена СССР, помните, нормы ГТО сдавали – это было престижно, престижно завоевать золотой, серебряный значок. То есть, это на уровне школы, государства, по сути, рекламировалось.

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены

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