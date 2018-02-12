Вадим Сашурин: спорт учит ухаживать за собой, уроков физкультуры в школе должно быть больше

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вадим Сашурин, трёхкратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, тренер по физической подготовке гандбольного клуба «СКА-Минск»:

По сути, что такое физическая культура?

Это – культура.

То есть, спорт учит, во-первых, ухаживать за собой, по сути. Поэтому, я считаю, те крупицы, наверное – занятия, которые в школе проводят, то есть, физической культуры уроки – больше их должно быть. Во времена СССР, помните, нормы ГТО сдавали – это было престижно, престижно завоевать золотой, серебряный значок. То есть, это на уровне школы, государства, по сути, рекламировалось.