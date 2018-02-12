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«Жизнь на этом не заканчивается». Домрачева о 37 месте в индивидуальной гонке на ОИ

12 февраля 2018 13:15
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Новости Беларуси. Биатлонистка Дарья Домрачева, которая финишировала 37-ой в гонке преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане, рассказала о прошедшем старте.

Домрачева допустила шесть промахов во время пасьюта. Из них четыре – на последнем огневом рубеже.

Как сообщает pressball.by со ссылкой на биатлонистку, на старт она выходила с целью бороться и сражаться.

Дарья Домрачева:
К сожалению, получилось так, как получилось. Или, вернее сказать, не получилось так, как не получилось. 

Спортсменка отметила, что ветер был сильный и непредсказуемый, поэтому во время последней стрельбы пришлось идти на риск, который себя не оправдал.

Дарья Домрачева:
Четвертая стрельба? Все предельно ясно и понятно. Сильный ветер был достаточно непредсказуем. Порывы то стихали, то снова возобновлялись с большой силой. Во время последней стрельбы как раз был сильный порыв. Но я уже и так понимала, что лидеры гонки отправились на дистанцию. Поэтому решила рискнуть: не видела смысла выжидать. К сожалению, риск себя не оправдал. Остается только развести руками. Жизнь на этом не заканчивается.

Напомним, что победу в гонке одержала немка Лаура Дальмайер. Лучшая из белорусок – Надежда Скардино. У спортсменки 14 место.

Победный дубль Дальмайер. Немка завоевала второе олимпийское золото (читать далее).

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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