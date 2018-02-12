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Дочка Сашурина на «Снежном снайпере»: «Приходит на первый рубеж – винтовка не заряжена. Минуту простояла. Не отобралась»

12 февраля 2018 18:30
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Насколько правдива такая информация, что Вы хотели бы, чтобы Ваши дочери занимались биатлоном, но Вы не можете найти для них профессиональных тренеров?

Вадим Сашурин, трёхкратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, тренер по физической подготовке гандбольного клуба «СКА-Минск»: 
Есть проблема, да. Допустим, вот трёхдневной давности события. Младшая моя дочка бежит под первым номером. 12 ей исполнилось. Бежит отбор на республиканские соревнования «Снежный снайпер». Она выиграла школу, выиграла район и городские соревнования бежит. Приходит на первый рубеж – винтовка не заряжена. На неё широко открытыми глазами смотрит тот человек, который… Винтовка лежит на рубеже.

Она ровненько минуту простояла.

Как бы, уже второй номер, третий номер приехал. Закрыла все мишени. Я подошёл к этому тренеру, кто отвечал за оружие, говорю: «Так может, как-то время засеките? Отнимите». Он: «Да-да-да», – и с места этого не стронулся. Она заняла 6-ое место. Она не отобралась. Но она минуту потеряла на рубеже. Моя дочка занимается плаванием, она не занимается биатлоном, не занимается лыжами, то есть, винтовку она брала буквально третий раз в жизни, но, тем не менее, справилась и со стрельбой, и с лыжной гонкой. То есть, она не отобралась на республиканские соревнования, кто-то другой, соответственно, поехал. Поехал не сильнейший.

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены

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