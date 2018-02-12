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Екатерина Галкина: «Я – единственная в семье, кто занимается большим спортом. Это было моё желание. Меня не заставляли»

12 февраля 2018 16:55
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
В Вашей спортивной судьбе имела решающее значение роль Ваших родителей?

Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:
У меня родители – не спортсмены. Я – единственная в семье, кто занимается большим спортом. Это было исключительно моё желание. Меня не заставляли. Бывает так, я много вижу, что сейчас родители свои нереализованные мечты вкладывают в детей.

Дети, может быть, совсем не хотят этим заниматься.

У нас в зале тренируется сборная и группы подготовки. Я очень много слышу – дети просто не хотят туда ходить, но родители их не то, что призывают, заставляют. А просто: «Если ты не пойдёшь, то ты будешь делать то-то и то-то». В приказном порядке заставляют заниматься спортом. Я считаю, что это – неправильно.

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены # Екатерина Галкина

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