Наталья Цилинская: «Я детей не останавливаю. Пусть бегают, разносят квартиру, крушат мебель. Пускай двигаются»

Новости Беларуси. Как привить ребёнку любовь к спорту, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Наталья Цилинская, бронзовый призёр Олимпийских Игр (2004), председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, многодетная мама:

Даже не из школы нужно начинать, до школы. Потому что вот как – приходят родители с работы, и что? Как правило: «На тебе планшет, только не бегай. Дайте мне тишины». Так? В основном, так у нас и происходит.

«Посиди, помолчи».

Пусть бегают, разносят квартиру, крушат мебель. Пускай двигаются. Я детей не останавливаю. Носятся и носятся. С этого нужно начинать. Мы их сразу искусственно садим, понимаете?