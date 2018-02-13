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Наталья Цилинская: «Я детей не останавливаю. Пусть бегают, разносят квартиру, крушат мебель. Пускай двигаются»

13 февраля 2018 15:16
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Новости Беларуси. Как привить ребёнку любовь к спорту, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Наталья Цилинская, бронзовый призёр Олимпийских Игр (2004), председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, многодетная мама:  
Даже не из школы нужно начинать, до школы. Потому что вот как – приходят родители с работы, и что? Как правило: «На тебе планшет, только не бегай. Дайте мне тишины». Так? В основном, так у нас и происходит.

«Посиди, помолчи».

Пусть бегают, разносят квартиру, крушат мебель. Пускай двигаются. Я детей не останавливаю. Носятся и носятся. С этого нужно начинать. Мы их сразу искусственно садим, понимаете?  

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены # Наталья Цилинская

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