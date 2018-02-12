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Сергей Иванович о спорте: «Дети должны заниматься бесплатно»

12 февраля 2018 18:35
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Иванович, первый в Беларуси чемпион мира по тайскому боксу, директор бойцовского клуба: Чтобы осуществить селекцию, со временем, будущих чемпионов, надо осуществить набор. Это – массовость. Вот эти дети, подростки, о которых мы говорили, должны посещать места, где они будут заниматься бесплатно. Потому что не у всех есть возможность… Это всё взаимосвязано: физкультура, спорт, спорт высших достижений. Что такое спорт? Чем он лучше физкультуры?

Тем, что там постоянно надо стремиться повышать результат.

Это – некий азарт, который тоже, по-своему, привязывает человека. Изо дня в день он должен ходить на тренировку и стремиться быть сильнее, здоровее.

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены

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