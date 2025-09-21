Белорусская Голгофа – как поляки пытались сломить характер белорусов в Березе-Картузской
В Беларуси еще живы те, кто видел и помнит жизнь при панах. На неделе нашим корреспондентам удалось пообщаться с очевидцами тех событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Да и День народного единства – он не против Варшавы, панов или кого-то еще. Он, в первую очередь, о нас, о белорусах, о том, как нам жить, чтобы не потерять себя, страну и по-прежнему «людзьмі звацца».
О сути этого дня в истории и современности продолжит наш политобозреватель Евгений Пустовой.
Мария Левчук, жительница деревни Теребунь:
Когда уроки не выучишь или что-нибудь пошепчешь – «давай лапы» – давай руку. И учитель как даст линейкой. Вот так было при Польше.
Поляки все в школе нам объявляли, что Польша должна быть около Столбцов, что там была граница. Может, они из-за этого и спорят, и ругаются.
Так гуманно пилсудчики учили не только детей. Школу для большевиков и участников национально-освободительного движения открыли в Березе-Картузской. Концлагерь польские власти создали в 1934 году для исправления политически неугодных. Без суда, следствия и права на защиту – в него по закону заключали до трех месяцев, но задерживались куда больше – более чем на год. За пять лет узниками стали от 8 до 10 тысяч жителей Беларуси, Украины и самой Польши. Сломить характер, растоптать дух, унизить – этим изо дня в день занимались мучители.
Первый комендант лагеря Болеслав Греффнер говорил: «Из нашего лагеря можно выйти или на собственные похороны, или в дом умалишенных».
Один из палачей Юзеф Камаля-Курганский добавлял: «Чем больше здесь подохнет заключенных, тем свободнее будет жить моя Польша»
За столетия жизни под когтями ожела бялого сломить дух национального самосознания не удалось. И уже спустя три года единая и неделимая Беларусь противостояла нацистам. Как до этого многие века французам, шведам – элитным народам Европы. Немцы в начале XX века травили наших предков ипритом, а в середине сжигали живьем огнеметами. А поляки розгами расписывались на спинах белорусов. Вот такая летопись борьбы за единство. Мы не должны это забывать, но мы также не держим в себе историческую злость.
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Все дороги в эти дни ведут в Березу. Это белорусская Голгофа. На месте концлагеря создан музей, а память о тех, кто не вышел из его стен живым, заключена в камне. Мемориал появился еще в 1962 году, но политическая конъюнктура требовала говорить об этом шепотом, когда надо было кричать. Это место сакральной географии Беларуси.
Сергей Сыранков, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси:
Береза-Картузская – это некий прообраз, который писался с немецкого концлагеря Дахау. Но, понимаете, в чем отличие: будучи здесь, проникнувшись энергетикой этой земли, ты осознаешь, что разница с тем же Дахау, с Треблинкой, с Майданеком, с Освенцимом заключается в том, что там работа была карателей выстроена по принципу физического уничтожения населения и противных фашистскому режиму, а здесь акцент делался на слом духа и воли наших людей.
17 сентября – это победы белорусов над Тевтонским орденом, Карлом XII, Наполеоном и Гитлером. Да, национальная борьба во время нацистской оккупации знаменовала лишь одно – наше единство.
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