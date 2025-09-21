Белорусская Голгофа – как поляки пытались сломить характер белорусов в Березе-Картузской

В Беларуси еще живы те, кто видел и помнит жизнь при панах. На неделе нашим корреспондентам удалось пообщаться с очевидцами тех событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и День народного единства – он не против Варшавы, панов или кого-то еще. Он, в первую очередь, о нас, о белорусах, о том, как нам жить, чтобы не потерять себя, страну и по-прежнему «людзьмі звацца». О сути этого дня в истории и современности продолжит наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Мария Левчук, жительница деревни Теребунь:

Когда уроки не выучишь или что-нибудь пошепчешь – «давай лапы» – давай руку. И учитель как даст линейкой. Вот так было при Польше. Поляки все в школе нам объявляли, что Польша должна быть около Столбцов, что там была граница. Может, они из-за этого и спорят, и ругаются.

Так гуманно пилсудчики учили не только детей. Школу для большевиков и участников национально-освободительного движения открыли в Березе-Картузской. Концлагерь польские власти создали в 1934 году для исправления политически неугодных. Без суда, следствия и права на защиту – в него по закону заключали до трех месяцев, но задерживались куда больше – более чем на год. За пять лет узниками стали от 8 до 10 тысяч жителей Беларуси, Украины и самой Польши. Сломить характер, растоптать дух, унизить – этим изо дня в день занимались мучители.

Первый комендант лагеря Болеслав Греффнер говорил: «Из нашего лагеря можно выйти или на собственные похороны, или в дом умалишенных». Один из палачей Юзеф Камаля-Курганский добавлял: «Чем больше здесь подохнет заключенных, тем свободнее будет жить моя Польша»

За столетия жизни под когтями ожела бялого сломить дух национального самосознания не удалось. И уже спустя три года единая и неделимая Беларусь противостояла нацистам. Как до этого многие века французам, шведам – элитным народам Европы. Немцы в начале XX века травили наших предков ипритом, а в середине сжигали живьем огнеметами. А поляки розгами расписывались на спинах белорусов. Вот такая летопись борьбы за единство. Мы не должны это забывать, но мы также не держим в себе историческую злость. Мы им безвиз, а они закрывают границы – Лукашенко об отношениях с Польшей Подробнее.

Все дороги в эти дни ведут в Березу. Это белорусская Голгофа. На месте концлагеря создан музей, а память о тех, кто не вышел из его стен живым, заключена в камне. Мемориал появился еще в 1962 году, но политическая конъюнктура требовала говорить об этом шепотом, когда надо было кричать. Это место сакральной географии Беларуси.