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  • «Ни врачи, ни учителя не заставят ребёнка заниматься спортом, если мама и папа сидят на диване, смотрят телевизор и пьют пиво»

«Ни врачи, ни учителя не заставят ребёнка заниматься спортом, если мама и папа сидят на диване, смотрят телевизор и пьют пиво»

12 февраля 2018 18:45
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации врачей: 
Мы не должны смешивать спорт высоких достижений со спортом и с физической культурой. Мы должны говорить о физической культуре и спорте просто. И говорить это должны с детского садика.

Если в семье папа или мама занимаются спортом, бегают, вовлекают детей – эти дети будут мотивированы.

И ни садик, ни врачи, ни учителя не заставят ребёнка заниматься спортом, если в семье мама или папа курят, сидят на диване, смотрят телевизор и пьют пиво. Сколько бы мы ни говорили об этих вещах, о самом элементарном, зачаточном образе жизни – если семья не будет замотивирована, то мы будем очень долго перемалывать эти камни и выискивать этих самородков, чтобы из них взрастить больших спортсменов.

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены # Дмитрий Шевцов

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