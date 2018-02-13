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Цилинская: «Давайте больше показывать по ТВ виды спорта. Пока люди не начнут видеть это, они не будут этим болеть»

13 февраля 2018 20:05
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Наталья Цилинская, бронзовый призёр Олимпийских Игр (2004), председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, многодетная мама:  
Реклама – двигатель торговли. Я об этом давно говорила – давайте показывать по телевизору. Давайте больше показывать по телевизору виды спорта.

Проходят чемпионаты Беларуси.

Да, где-то есть немного зрителей, где-то их, вообще, нет, где-то нет даже трибуны, но, тем не менее, давайте покажем – и начнут появляться зрители. Вот Вы увидите соревнования по велоспорту… Мы сейчас сидим вместе, а завтра я участвую в чемпионате Беларуси. И Вы узнали, я Вам позвонила, Вы: «О, посмотрю».  Жене: «Пойдём, посмотрим». Соседу позвонили. Пока люди не начнут видеть это, они не будут этим болеть.  

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# Белорусские спортсмены # Наталья Цилинская

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