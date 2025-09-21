От агротрэша до молодёжного фестиваля – как «Дожинки» стали модными и современными

Мы в чужие карманы не лезем, следим за своими припасами. Припасли мы немало. Полная коллекция караваев-миллионников во Дворце Независимости не может не радовать. Особенно радостно вот лично мне за Витебскую область. Все же она зона рискованного земледелия. Все регионы вносят свой вклад в заработок страны на экспорте продукции АПК. Имеем немало. В прошлом году 8,5 миллиарда долларов. В этом задача – достичь девяти. Логично, что отдачу за свои усилия должны почувствовать те, кто работал на этот результат. Не берем материальный и возьмем моральный аспект – «Дожинки». Там же у нас чествуют лучших аграриев. Но так ли, как того хотят сами труженики?

Влада Родовская, корреспондент:

Меч и плуг – символы средневековой Беларуси. Если совсем недалеко отъехать от Минска – в Заславль, – после первых ассоциаций Изяслава и Рогнеды всплывают замки и костелы на рыночных площадях. Рыцари, возвращаясь со своих сражений, снимают доспехи, первым делом брали в руки плуг. А в городе со статусом музея это представить очень просто. Может, поэтому главный праздник хлеборобов Минской области в таком антураже очень даже органичен. Здесь он и прошел.

Заславль, как подобает древнему городу, организовал «Дожинки» с легким флером истории. Рыцарские сражения, реконструкции, тематические площадки с атмосферой традиционной белорусской культуры.

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:

Беларусь – это аграрная страна. И аграрии – это основные наши люди, которые обеспечивают продовольственную безопасность. И когда со стороны государства идет такое внимание к проведению мероприятия, я считаю, что это честь. Может быть, это несколько высокопарно, но, на мой взгляд, это правильно.

Понятно, что для властей «Дожинки» не в последнюю очередь – это финансы, а точнее, серьезные ресурсы для модернизации города, открытия новых объектов. Всего на подготовку к празднику в Заславле, например, выделили 110 миллионов рублей. Большая часть пошла на благоустройство и сферу ЖКХ. Не на развлечения, как видите.

Человек за рулем комбайна, по статистике, молодеет. TikTok-каналы механизаторов уже не удивляют, а соломенные скульптуры стали вечным сопроводительным символом «Дожинок». Если раньше на языке зумеров подобные композиции называли ничем иным, как агротрэш, теперь они в кадре рилсов и селфи.

Охваты лайки изменили отношения – это теперь натуральное искусство.

«Дожинки» с годами приобретают более современное звучание. Нынешний подход – Open Air, локальный лайн-ап... Но наряду с этим элементы самобытности, например, город ремесленников, выставка снопов, поздравления лучших хлеборобов – неизменный атрибут любого фестиваля. И от такого колорита отказываться нет смысла. Агро – это модно, будь это туризм или праздник.