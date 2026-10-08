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Новости по тегу #Белорусские спортсмены

Белорусские боксеры завершили борьбу на чемпионате Европы (U-17)
08 октября 2026 20:19

Белорусские боксеры завершили борьбу на чемпионате Европы (U-17)

Титулованные атлеты провели встречу с молодыми спортсменами
02 октября 2026 20:25

Титулованные атлеты провели встречу с молодыми спортсменами

Белорусские ветераны спорта встретились с молодежью в Минске
02 октября 2026 18:03

Белорусские ветераны спорта встретились с молодежью в Минске

Четвертые на ЧЕ по пляжному волейболу: Тишкова и Гром рассказали в интервью, как это было
20 сентября 2026 18:20

Четвертые на ЧЕ по пляжному волейболу: Тишкова и Гром рассказали в интервью, как это было

Белорусские самбисты завоевали 5 медалей на старте Кубка мира
19 сентября 2026 18:05

Белорусские самбисты завоевали 5 медалей на старте Кубка мира

Белорусские футболисты провели День народного единства во Дворце Независимости
17 сентября 2026 17:47

Белорусские футболисты провели День народного единства во Дворце Независимости

Белорусские пятиборцы произвели медальный фурор на ЧЕ среди спортсменов до 15 и до 19 лет
15 сентября 2026 19:36

Белорусские пятиборцы произвели медальный фурор на ЧЕ среди спортсменов до 15 и до 19 лет

Женщины определили финалистов Кубка Леднева по современному пятиборью
09 сентября 2026 19:05

Женщины определили финалистов Кубка Леднева по современному пятиборью

Беларусь осталась на 4-й позиции в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола
02 сентября 2026 19:16

Беларусь осталась на 4-й позиции в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола

Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко поздравила РГУОР с юбилеем
01 сентября 2026 20:22

Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко поздравила РГУОР с юбилеем

Здесь воспитывают золотой запас страны! РГУОР исполнилось 60 лет
01 сентября 2026 18:46

Здесь воспитывают золотой запас страны! РГУОР исполнилось 60 лет

В полуфиналы чемпионата Европы по современному пятиборью прошли шесть белорусских спортсменов
05 августа 2026 17:37

В полуфиналы чемпионата Европы по современному пятиборью прошли шесть белорусских спортсменов