Новости по тегу #Белорусские спортсмены

Никита Бескоровайный и Артем Пронович не сумели пробиться в полуфиналы своих весовых категорий на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет.
Ежегодно олимпийские чемпионы разных лет встречаются с молодежью.
Такие встречи стали уже доброй традицией.
«Это первые соревнования, куда мы выехали за границу, на международном уровне. Италия, море. Наверное, самые лучшие и приятные моменты, которые можно вспомнить».
Выше всех по турнирной сетке сумела забраться Елизавета Лапаева.
Двухчасовая экскурсия для спортсменов открыла все двери и стала мотивацией на будущее.
Суммарно наши атлеты стали обладателями 11 наград.
В Минске стартовал международный турнир по современному пятиборью, финал Кубка Леднева. 9 сентября за позиции в главном старте боролись девушки.
На первом месте по-прежнему команда Бразилии, которая лидирует с огромным отрывом.
Также со знаковой датой Училище олимпийского резерва поздравил глава государства.
Только тот, кто когда-нибудь переступал порог РГУОР, понимает, что здесь прошли лучшие годы детства и отрочества.
В Турции продолжается чемпионат Европы по современному пятиборью. Сегодня прошла квалификация у мужчин.
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