Прямой эфир

Мечтать по-крупному. Разбираемся, зачем Беларуси свой самолёт

21 сентября 2025 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Про соседей нам давно все ясно. Польша не открыла границу по окончании учений, хотя под эту марку ее закрывала. Но разве кто-то ожидал другого? Во-первых, с ограничениями мы привыкли жить. Во-вторых, ограничения становятся стимулом для прокачки изобретательности, сообщили в программе «Суровый взгляд».

Пример – авиаотрасль. Ей вообще смерть пророчили. А она живее всех живых. «Белавиа» была под санкциями 3 года. У нее не было прямого доступа к оригинальным запчастям. Возможности напрямую купить или обслужить самолеты. Тем не менее длительного простоя не было. Притом «боингов» – половина во флоте нацперевозчика. Но даже если не брать «Белавиа», именно санкции подтолкнули нас к мысли о создании собственного самолета.

«Мы сделали первый шаг в этом направлении». Президент рассказал о своей новой мечте. 

Мечтать по-крупному. Разбираемся, зачем Беларуси свой самолёт-2

Мечтать по-крупному не вредно. Обстоятельства вынудили, и мы уже в пути. Поэтому любое возвращение к прежней досанкционной жизни, остановку или приостановку санкций отрасль будет воспринимать уже через другую призму. Шире, чем просто «продайте, а мы купим».

Его профессиональное становление пришлось на рубеж эпох. В те сложные годы, когда одна страна уходила в историю, а другая только искала свой путь, он получал уникальное знание там, где рождались мировые стандарты авиации. Григорий Федоров проходил обучение в самом сердце глобального бизнеса, в мировом центре подготовки в Нью-Йорке. Потому и сегодня может рассуждать о том, какую пользу нашей авиаотрасли может дать американский опыт.

Мечтать по-крупному. Разбираемся, зачем Беларуси свой самолёт-4

Григорий Федоров, пилот 1-го класса:
Я получил, конечно, колоссальную информацию от моих коллег американских. Американский вектор у меня остался тоже таким хорошим воспоминанием, хорошей основой. Те наработки, которые были в свое время, они актуальны. И не только сегодня, а еще на большую перспективу. 

Мечтать по-крупному. Разбираемся, зачем Беларуси свой самолёт-6

Беларусь с советских времен больше специализировалась на ремонте преимущественно военной авиатехники. Но времена меняются. И запросы тоже. Для работы с гражданским авиафлотом нужны особые компетенции. Пока же у нас есть отдельные части.

Григорий Федоров:
К сожалению, Советский Союз, а потом и наше пространство СНГ потеряли свою авиационную промышленность. Хотя она котировалась на высоком уровне, этот рынок был потерян. И регион стал заполняться «боингами» и «аэробусами».

Тема возрождения авиационной промышленности – это не только самолет. Это производная, может быть, суперсовременной промышленности, суперсовременных технологий и так далее. А тут еще надо и побороться для того, чтобы выйти на внешний рынок, продать свой продукт, сделать где-то еще и лучше.

То есть задача стоит, конечно, очень большая, но она требует, конечно, очень серьезных вливаний финансовых средств. Помимо всего, конечно, подготовки специалистов такого класса, которые бы сегодня могли это делать.

Мечтать по-крупному. Разбираемся, зачем Беларуси свой самолёт-8

Логичнее всего перенимать опыт у союзника. Совместно с Россией мы занялись производством совместного самолета «Освей». Он небольшой, 19-местный, но этого достаточно для межрегиональных перелетов. Уже в следующем году обещают представить первый опытный образец. А это уже не образец, а вполне реальный легендарный Ту-134. Но с нашей помощью уже совершенно другой. 

Мечтать по-крупному. Разбираемся, зачем Беларуси свой самолёт-10

Альбина Сибирская, старший научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси:
Было заменено полностью бортовое оборудование. Двигатели были заменены на экологически модернизированные, что позволяет сохранить экологию. 

Резонный вопрос, насколько это выгодно? 

Альбина Сибирская:
Мы вынуждены свое создавать, потому что импортное нам перекрыли. Но абсолютно свое создать невозможно, потому что никто не отменял теорию сравнительных преимуществ. Поэтому и прибегли к кооперации, именно в рамках Союзного государства. Отдельно взятый завод, отдельно взятое конструкторское бюро не способно воплотить целиком какой-то готовый продукт.

# Самолет

Другие новости рубрики

Все новости
Историческая правда о жизни с панами – пообщались с очевидицей страшных событий начала XX века
21 сентября 2025 17:55

Историческая правда о жизни с панами – пообщались с очевидицей страшных событий начала XX века

Глобальных проблем в белорусской армии нет – Муравейко
21 сентября 2025 17:49

Глобальных проблем в белорусской армии нет – Муравейко

Муравейко: участники военных учений не знают, как будет развиваться обстановка
21 сентября 2025 17:47

Муравейко: участники военных учений не знают, как будет развиваться обстановка