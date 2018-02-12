Наталья Цилинская: «В Fed Cup играют 4 девчонки. А теннисных секций по Минску только – миллиард»

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Наталья Цилинская, бронзовый призёр Олимпийских Игр (2004), председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, многодетная мама:

Ведут в секцию платную родители, ребёнок не достаёт из кармана и не платит. Поэтому родители выбирают футбол, хоккей, теннис – там, где есть заработки.

Сколько ровесников Максима стали такими, как Максим?

Сколько таких, как Вика? В команде сейчас, посмотрите – в Fed Cup играют 4 девчонки. А секций по Минску, по Минску только – миллиарды, простите. И все идут, и все платят. В велоспорте – бесплатные секции, приводите детей, пожалуйста. Гимнастика – бесплатная, приводите детей. Плавание. Там, где платят деньги за спорт, что, все тренера добросовестные? Не все. Но все идут и все играют в теннис.