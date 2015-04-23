На телеканале «Россия-Беларусь» стартует новое общественно-политическое ток-шоу «Что происходит»

Наталья Бреус, журналист, ведущая ток-шоу «Что происходит»:

Это очень серьезная программа. Но она интересная. Серьезно, не значит неинтересно! События освещать и обсуждать будем самые разные: то, что касается нашей политической и общественной жизни.

Дмитрий Смирнов известен как радиоведущий. Журналист. И тут выясняется факт, что у Дмитрия Смирнова трое детей. Это так?

Дмитрий Смирнов, журналист, ведущий ток-шоу «Что происходит»:

Возможно, этот факт как-то и повлиял. Одной из тем программы будет Великая отечественная война, нужно будет как-то интерпретировать истории Великой Отечественной войны. Я стал смотреть фильмы, которые уже раньше видел: советские, «Брестскую крепость» начал пересматривать. И понимаю, чем больше у меня детей, тем более эмоциональнее я к этой теме отношусь. И точно также тема Чернобыля. Приходит женщина и говорит о том, что «мы живем в пострадавших территориях, рожаем детей»… И это по-другому воспринимаешь, когда за тобой маленькая толпа.

У нас более развлекательная программа. Но можно ли как-то рассмешить оператора, чтобы аж камера затряслась на такой серьёзной программе как у вас?

Дмитрий Смирнов, журналист, ведущий ток-шоу «Что происходит»:

У нас всё же сложнее. Нужно читать какой-то умный текст так, чтобы этот оператор не заснул. Когда это получается, тогда, наверное, все и хорошо.

Наталья Бреус, журналист, ведущая ток-шоу «Что происходит»:

А я, например, не улыбаюсь. Это будет моей «фишкой» - быть максимально серьезной.

Как работается вместе? Это же новый тандем. Вы до программы не знали друг друга.

Дмитрий Смирнов, журналист, ведущий ток-шоу «Что происходит»:

Если брать ту работу над сценарием, которая у нас есть, - мне кажется, что все сложилось. Не знаю, как это произошло, но когда нас рядом поставили перед камерами, я сразу удивился. Я видел эту красивую девушку на экране в новостях. Но вот стали рядом, стоим, и мне показалось, что мы абсолютно не подходим друг другу: абсолютно по-разному говорим, абсолютно по-разному смотрим. Но потом, когда уже стали смотреть с руководством, - да, пара сложилась. И нам очень комфортно.

Наталья Бреус, журналист, ведущая ток-шоу «Что происходит»:

Мне абсолютно комфортно с Димой. Он радиоведущий. Это тоже большой плюс. Лично для меня. Потому что новости все же это другой жанр. Там нужно быстро ориентироваться. Конечно, это помогает и в ток-шоу, но все же, ток-шоу - это много мнений, много споров. Это нужно быстро реагировать и дать кому-то слово вовремя.

Расскажите нам про общественно-политическое шоу «Что происходит». Какая будет первая тема? О чем вы будете говорить сегодня вечером на «Россия-Беларусь».

Наталья Бреус, журналист, ведущая ток-шоу «Что происходит»:

«Что происходит» - программа для того, чтобы быстро реагировать на события, которые сейчас волнуют людей и понятно, что на этой неделе будет актуальна тема годовщины Чернобыльской катастрофы. Это тема серьезная. Для Беларуси одна из тем, которая болезненная и актуальная. Прошло уже почти 30 лет. Что получилось сделать? Получилось ли преодолеть последствия Чернобыльской катастрофы? Как сегодня живут люди на загрязнённых территориях. Это, пожалуй, главные темы.

Дмитрий Смирнов, журналист, ведущий ток-шоу «Что происходит»:

Тема очень интересна. Казалось бы, все мы знаем, что такое Чернобыльская катастрофа. Все мы знаем, что там какие-то работы ведутся. Но, когда начинаешь углубляться, то становится очень интересно: что там действительно произошло? Я много раз был там как журналист, но все равно в моем подсознании живёт какой-то образ из детства.

На кого нацелено это ток-шоу?

Дмитрий Смирнов, журналист, ведущий ток-шоу «Что происходит»:

Это шоу в прайм-тайм. Вечернее. Люди уже вернулись с работы. Поэтому выбираем темы, которые интересовали бы всех. Общество. Суть кроется уже в самом названии ток-шоу «Что происходит».

Наталья Бреус, журналист, ведущая ток-шоу «Что происходит»:

По-моему, это главная цель: существует проблема, которая сейчас обсуждается в обществе. Давайте разберемся, что происходит по этой теме.