Дипломаты на льду! Как спорт налаживает международные отношения? Поговорили с Алексеем Маскалёвым

От военных баталий к спортивным, где заряжают не хуже. Особенно, если речь о таких видах, как хоккей. На льду бывает по-настоящему жарко, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На «Неделе» мы как раз побывали на одной весьма необычной тренировке и убедились, что спорт действительно сближает. Сотрудников зарубежных дипмиссий привычнее видеть в галстуках и в соответствующем антураже, но мы покажем их совсем с другой стороны. Как оказалось, дипломаты не прочь сменить белые рубашки на спортивную амуницию и выяснять отношения на льду, а не за круглым столом.

Есть ли в спорте место дипломатии, кто задает тон в хоккее и политике и кого готовы принять в команду, несмотря на переход границ и красные карточки? Разговор получился нестандартным, слегка кулуарным. Основной информационный удар взял на себя Алексей Маскалев, старший советник посольства России. С ним обсудили хоккей, политику и последние новости. Алексея Маскалева знают многие журналисты в Беларуси. Работа обязывает. Но 21 сентября встреча была нестандартной.

Ольга Коршун, СТВ:

Непривычно вас видеть в хоккейной форме. Обычно дипломат – это галстук. Костюм вам-то как? Алексей Маскалев, старший советник посольства России в Беларуси:

Ничего, комфортно.

Это тренировка любительской команды по хоккею, которых в Беларуси десятки. Но состав привлекает внимание. Одновременно на льду сотрудники разных зарубежных дипмиссий, работающих в Беларуси: Грузия, Болгария, Казахстан, Словакия, Кыргызстан, Россия. Случай для мирового спорта по-настоящему уникальный.

Ольга Коршун:

Вам вообще хоккей помогает в жизни решать рабочие вопросы? Алексей Маскалев:

Помогает. В хоккее думаешь очень быстро. И в дипломатии, да и в других сферах деятельности. От быстроты принятия решений зависит очень многое. Вообще любой вид спорта – это все равно тактика, это мысль. Нельзя чисто физикой работать. Нужно и головой. Недаром наши лидеры и многие политические деятели, и бизнесмены увлекаются спортом.

Александр Лукашенко часто выходит на лед. Не раз играл и вместе с Путиным. В 2021 году в Петербурге лидеры были в одной команде, что помогает им побеждать. И не только на льду. А спорт, особенно хоккей, не так уж далек от политики, как может показаться на первый взгляд.

Ольга Коршун:

Сегодня тот расклад, который у нас в мире. Какую игру напоминает? Если хоккей, то какой период? Алексей Маскалев:

Овертайм. Потому что все должно решиться. Сейчас достаточно накалена геополитическая обстановка до такой степени, что все должно решиться. И в лучшую сторону.

В лучшую сторону – это когда в выигрыше все. Политика – искусство компромиссов, к поиску которых основные мировые игроки в данный момент, кажется, приступили. По крайней мере, складывается такое впечатление. Готовы к слаженной игре и в команде дипломатов.

Ольга Коршун:

На прошлой неделе к нам прилетал спецпосланник Трампа, и Коул заявил, что скоро, возможно, возобновится работа посольства. Вот если американцы к вам попросятся в команду, возьмете? Алексей Маскалев:

Да, конечно. Какие проблемы? Мы на Аляске встречались, нормально. Так что нет, я опять же повторюсь, любительский хоккей, люди приходят, мы не переводим политику на лед, на общение. Здесь эти вещи надо разделять. Вы что думаете, мы там с французами не общаемся или с немцами? Да нет, общаемся. Кто-то аккуратнее, кто-то сторониться не хочет, да, но стопа полного нет, общение продолжается. Да и если есть какие-то недосказанности между странами, лучше выяснять отношения на льду, а не выносить их на другой уровень.

Ольга Коршун:

Сейчас самая обсуждаемая тема – это то, что Польша закрыла границы. Понятно, что это вредит и нам, и России, и кто-то смотрит чуть дальше – и на Китай. А вот как вы считаете, почему между нами вот так произошло? Почему какие-то противостояния переходят на такой жизненно-политический и экономический уровень? Как из этого выйти? Алексей Маскалев:

Почему так происходит? Наверное, вопрос надо задать польским властям, их политическим элитам. Уже не одним человеком – и нашим, и белорусской стороной – было прокомментировано по поводу тех же учений. Но мы понимаем прекрасно, что учения закончатся, а границы могут не открыться. Это странная позиция, с учетом того, что наши учения были перенесены вглубь Беларуси, о чем было сказано не раз. Они были абсолютно прозрачны. Было рассказано количество, какая техника, вооружение – все. Приглашены все журналисты, какие только возможны. Пожалуйста, приходите смотреть, тем не менее границы закрываются. Посмотрите комментарии польских граждан. По-моему, если обратить внимание, не все в восторге от решения польских властей. И многие считают, что это неправильные шаги. Это вредит и отношениям между странами, и между людьми, и бизнесу. И оснований, как таковых, нет. Понимаете, сами причины, которые не безопасность, не только – о чем речь, кто им угрожает?

Мы действительно настроены на мир, но на спортивных аренах готовы к сражениям. Правда, белорусов и россиян настойчиво пытаются вычеркнуть из мирового спорта. Не всего разом, но понемногу, первой ракетке мира из Беларуси и представителям отдельных видов въезд на международные турниры заказан. Хотя кто от этого пострадал больше, еще вопрос.

Алексей Маскалев:

Если ты побеждаешь в плавании, допустим, ты англичанин, американец, немец – неважно кто – побеждаешь в плавании, в хоккее – где угодно, да? Но если ты не соревновался с сильнейшими, ты же для себя внутренне не будешь чувствовать себя чемпионом. Чтобы брать сильных конкурентов и победить за счет этого – это же не чистая победа. Удовлетворенности от этого, я думаю, не должно быть. Поэтому цель должна быть у нас – это возвращение, а для спортсменов, в том числе и для иностранных, это тоже важно для того, чтобы они могли сражаться, соревноваться с сильными соперниками, с сильнейшими. Ну а за национальный хоккей, по мнению российского дипломата, белорусам можно не волноваться. Смена выросла достойная, наша молодежь показывает уровень. В Беларуси настоящим хоккейным талантам есть где разгуляться. Ледовые дворцы построены даже в районных центрах, где тренировки идут и днем и ночью. Буквально. К примеру, эта команда берет самое позднее время. Все лучшее детям, как говорится.