Наталья Цилинская: «Родители, не освобождайте детей от физкультуры. Даже, если у них есть проблема со здоровьем»

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Насколько верна эта фраза: детей здоровых не рождается?

Наталья Цилинская, бронзовый призёр Олимпийских Игр (2004), председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, многодетная мама:

Сейчас даже спортивные врачи говорят, что максимальная группа здоровья – это вторая. Но это не может помешать ребёнку заниматься спортом, тем более, физкультурой. Но очень сложно позволить родителю и ребёнку взять на себя эту ответственность. Потому что вот тут уже врачи врубаются и говорят: «Нет, мы вам не позволим с тем или иным заболеванием заниматься спортом».

А во всём мире это, в принципе, приветствуется.

Потому что, если нет прямой угрозы жизни…. Хотя, она всегда есть. Ты выходишь из дома – у тебя есть уже угроза жизни. Перестраховываются у нас, потому что это – большая ответственность. Потому что, кто потом будет отвечать? Как среагирует родитель потом, насколько он будет адекватно реагировать на тот или иной случай. Но физкультура… Уважаемые родители, не освобождайте своих детей от физкультуры. Даже, если у них есть какая-то проблема со здоровьем. Потому что спорт – это спорт. А физкультура – это аксиома – это здоровье. Дайте детям двигаться, дайте им прыгать, бегать, скакать. Не освобождайте их от своего здоровья.