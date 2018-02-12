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  • Светлана Парамыгина: «Я не одарена какими-то уникальными физическими данными. Благодаря родителям впитала способность учиться»

Светлана Парамыгина: «Я не одарена какими-то уникальными физическими данными. Благодаря родителям впитала способность учиться»

12 февраля 2018 15:21
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Ваш отец, если я не ошибаюсь, прославленный биатлонист?

Светлана Парамыгина, серебряный призёр Олимпийских игр (1994), трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь:
Нет, он – лыжник. И он в Витебской области, в общем-то, создавал в Новополоцке женский биатлон.

Егор Хрусталёв:
Насколько имел значение личный пример?

Светлана Парамыгина:
Когда родители поддерживают себя в форме до преклонных лет – тогда, конечно, не до преклонных, но находили время.

Мне кажется, что это очень важно – пример.

Ведь у спортсмена, который уже добился вершины, вполне может быть неидеальное здоровье. Что касается меня, я не одарена какими-то уникальными физическими данными. Я всегда не забывала подчёркивать, что, благодаря моему отцу и моей маме, наверное, я с молоком впитала такие качества, как способность учиться, желание учиться постоянно. И это могут дать только родители.

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены

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