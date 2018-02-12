Николай Мирный рассказал о здоровье Максима после слухов о завершении карьеры

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Расскажите, как Максим себя чувствует?

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Слава Богу, сегодня готовится к следующему турниру.

Егор Хрусталёв:

Владимир Волчков сказал, что, может быть, уже и последний сезон.

Николай Мирный:

Мы с 2008 года говорим, что последний сезон. После этого уже много что сделали.

Например, три Grand Slam он выиграл, Олимпиаду выиграл.

Егор Хрусталёв:

Я бываю за кулисами спортивных соревнований и говорят, по-хорошему, что у Максима здоровье… Его же даже за глаза «Зверь», по-моему, называют его соперники.

Николай Мирный:

Если говорить, вообще, о физкультуре и спорте, наверное, Максим тут немножко выходит за рамки.

Егор Хрусталёв:

Это – уникум, да?

Николай Мирный:

Да, наверное, нет. Он очень добросовестно относится к своей профессии, а стало быть, и к здоровью. И в этом смысле, может быть, поэтому он – долгожитель.