Николай Мирный рассказал о здоровье Максима после слухов о завершении карьеры

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».
Егор Хрусталёв, ведущий:
Расскажите, как Максим себя чувствует?
Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Слава Богу, сегодня готовится к следующему турниру.
Егор Хрусталёв:
Владимир Волчков сказал, что, может быть, уже и последний сезон.
Николай Мирный:
Мы с 2008 года говорим, что последний сезон. После этого уже много что сделали.
Например, три Grand Slam он выиграл, Олимпиаду выиграл.
Егор Хрусталёв:
Я бываю за кулисами спортивных соревнований и говорят, по-хорошему, что у Максима здоровье… Его же даже за глаза «Зверь», по-моему, называют его соперники.
Николай Мирный:
Если говорить, вообще, о физкультуре и спорте, наверное, Максим тут немножко выходит за рамки.
Егор Хрусталёв:
Это – уникум, да?
Николай Мирный:
Да, наверное, нет. Он очень добросовестно относится к своей профессии, а стало быть, и к здоровью. И в этом смысле, может быть, поэтому он – долгожитель.