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Николай Мирный рассказал о здоровье Максима после слухов о завершении карьеры

12 февраля 2018 14:51
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Расскажите, как Максим себя чувствует?

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Слава Богу, сегодня готовится к следующему турниру.

Егор Хрусталёв:
Владимир Волчков сказал, что, может быть, уже и последний сезон.

Николай Мирный:
Мы с 2008 года говорим, что последний сезон. После этого уже много что сделали.

Например, три Grand Slam он выиграл, Олимпиаду выиграл.

Егор Хрусталёв:
Я бываю за кулисами спортивных соревнований и говорят, по-хорошему, что у Максима здоровье… Его же даже за глаза «Зверь», по-моему, называют его соперники.

Николай Мирный:
Если говорить, вообще, о физкультуре и спорте, наверное, Максим тут немножко выходит за рамки.

Егор Хрусталёв:
Это – уникум, да?

Николай Мирный:
Да, наверное, нет. Он очень добросовестно относится к своей профессии, а стало быть, и к здоровью. И в этом смысле, может быть, поэтому он – долгожитель.

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