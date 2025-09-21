Зарплаты должны вырасти – в Беларуси начали работу над бюджетом на 2026-й

Сейчас в Совмине и парламенте начали работу над республиканским бюджетом на 2026-й, рассказали в программе «Суровый взгляд». Что важно знать?

Владислав Татаринович, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На следующий год у нас бюджет будет дефицитный. Но параметры по размерам дефицита будут несколько ниже, чем первоначально утвержденные параметры на 2025 год. Ну и самое главное, что под бюджетный дефицит тоже предусмотрены соответствующие источники. Здесь не надо забывать требование главы государства, что все-таки нужно эффективно использовать бюджетные средства, экономить бюджетный рубль, где это возможно. Будут появляться какие-то резервы для возможности опережающего финансирования расходов – ну, механизм достаточно гибкий.

Алена Сырова:

Как бы то ни было, нет сомнений, что и в следующем году бюджет будет с приоритетом на соцсферу. Образование, здравоохранение, пенсия, рост зарплат бюджетников – тоже одна из постоянных целей. Вот только идти к ней будем, оглядываясь прежде всего на внутренние резервы и желание каждого отдельно взятого гражданина делать чуть-чуть больше, чем ждать окончания рабочего дня. Как минимум придется думать о перераспределении задач. И я не про «это не моя зона ответственности», как любят некоторые.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Реальный рост заработной платы – это в целом общая задача. Ну, естественно, бюджетники оттуда выпадать тоже, конечно, не должны. Поэтому предусматривается этот рост и для бюджетников. Но здесь, помимо самого планируемого роста, естественно, надо искать и инструменты внутри себя. Имеется в виду какая-то оптимизация своих расходов, экономия. Не надо допускать того, чтобы одну и ту же работу пытались сделать несколько человек. То есть сегодня вопросы совмещения должностей и так далее тоже могут приносить дополнительные доходы людям в виде доплат, которые устанавливаются в отраслях, премий. Ну и внебюджетная деятельность. Про нее тоже не надо забывать. Сегодня населению оказывается широкий комплекс услуг. И в том числе бюджетными организациями, и вопросы оказания дополнительных услуг. Да, где-то, может, это не в рабочее время, а в выходные и так далее, но это принесет организациям дополнительный доход, который тоже станет подспорьем для людей, которые оказывают эти услуги и ведут эту работу.