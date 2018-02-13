Вадим Сашурин: «Домрачева – не продукт Беларуси изначально»

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Как нам, кроме того, что мы смотрим по телевизору за тем, как будет бежать Дарья Домрачева, ввести моду на те виды спорта, которые принесли славу нашей стране?

Вадим Сашурин, трёхкратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, тренер по физической подготовке гандбольного клуба «СКА-Минск»:

Не надо забывать, что Дарья Домрачева – ей заложили базу всю, по сути, в России. Это – не продукт Беларуси изначально. Путать не надо немножко. Она была в соответствующей среде в Нягане, где она выросла и долгие годы с ней занимались.

По сути, её сделали чемпионкой мира в Нягане, Россия.

В России немножко отличается подход к спортсменам. Там понимают, что выбиться, показать результат на ранних этапах невозможно и не форсируют подготовку, дают возможность отсидеться спортсменам на низких интенсивностях, сделать работу.

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