Валентина Цыбульская: «Есть у меня ученик из неблагополучной семьи. И я покупаю ему обувь спортивную, потому что по-другому нельзя»

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Валентина Цыбульская, участница Олимпийских игр, многократный призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Я работаю в спортивной школе на районе. И я езжу сама на машине в сельскую местность, в деревню, в агрогородок тренировать детей. 3 раза в неделю.

Ко мне приходят дети – много из неблагополучных семей.

Я своим примером, своими рассказами, прихожу им дневники свои показываю спортивные, фотографии, свои медали…

Егор Хрусталёв, ведущий:

Правда, что Вы на свои деньги покупаете им кроссовки?

Валентина Цыбульская:

Обувь. Есть у меня такой ученик. У него, действительно, не очень благополучная семья, у него отец – инвалид.

И я покупаю ему обувь спортивную, потому что по-другому нельзя.

Я хочу сказать, что у них появляется возможность, у детей, которые тренируются у меня в этой сельской местности… Они стремятся к чему-то. Что у них есть возможность выйти куда-то, благодаря занятиям спортом, в люди.