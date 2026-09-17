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Новости по тегу #Наталья Цилинская

Велопробег, посвященный Дню народного единства, прошел в Минске
17 сентября 2026 20:01

Велопробег, посвященный Дню народного единства, прошел в Минске

Легендарный велокарнавал в Минске! «Viva Ровар» 2025 – узнали, что будет интересного
31 мая 2025 10:00

Легендарный велокарнавал в Минске! «Viva Ровар» 2025 – узнали, что будет интересного

Цилинская о «моде» на спорт: физкультура доступна каждому человеку
05 января 2025 09:04

Цилинская о «моде» на спорт: физкультура доступна каждому человеку

Вкручивал так, как профессиональный спортсмен! Цилинская вспомнила Лукашенко на открытии велодрома в 2008-м
04 января 2025 11:22

Вкручивал так, как профессиональный спортсмен! Цилинская вспомнила Лукашенко на открытии велодрома в 2008-м

Богданович: вложение средств государством даже на последней санкционной Олимпиаде дало плоды
03 января 2025 16:22

Богданович: вложение средств государством даже на последней санкционной Олимпиаде дало плоды

«Олимпийская ёлка», организованная НОК, собрала более тысячи детей со всей Беларуси
27 декабря 2023 20:24

«Олимпийская ёлка», организованная НОК, собрала более тысячи детей со всей Беларуси

Обмен спортом. Черкашина решила испытать себя на треке, а Цилинской пришлось справляться с лентой
23 июня 2023 15:06

Обмен спортом. Черкашина решила испытать себя на треке, а Цилинской пришлось справляться с лентой

В Беларуси стартует проект «Спортивный обмен» – известные атлеты попробуют себя в других видах спорта
23 июня 2023 12:03

В Беларуси стартует проект «Спортивный обмен» – известные атлеты попробуют себя в других видах спорта

«Чем больше давление, тем больше противодействие». Как белорусские спортсмены противостоят санкциям?
26 мая 2023 19:40

«Чем больше давление, тем больше противодействие». Как белорусские спортсмены противостоят санкциям?

«Не будет играть наш гимн – это абсурдно». Зачем МОК пытается устранить белорусских и российских спортсменов?
26 мая 2023 19:33

«Не будет играть наш гимн – это абсурдно». Зачем МОК пытается устранить белорусских и российских спортсменов?

Цилинская: «Велосипедист должен ездить по проезжей части». Как на это отреагировал сотрудник ГАИ?
15 мая 2023 08:02

Цилинская: «Велосипедист должен ездить по проезжей части». Как на это отреагировал сотрудник ГАИ?

Определились победители и призёры республиканского турнира «БрэйнБатл»
02 мая 2023 19:54

Определились победители и призёры республиканского турнира «БрэйнБатл»