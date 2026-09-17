Новости по тегу #Наталья Цилинская

Участниками велопробега стали более 400 человек.
«Три направления. Это «Першы ровар», это непосредственно велопарад, плюс большая концертно-развлекательная программа и, конечно, конкурсы. В этом году у нас и «ВелоЛеди», и «ВелоСемья», и «ВелоКоманда», и «ВелоКидс». Каждый найдет, чем заняться».
Столько спортивных объектов в нашей стране появилось еще дополнительно, которые используют по прямому назначению, и на очень многих все занято, не потому что они модные или популярные, а потому что люди занимаются спортом.
Человек, который не профессиональный спортсмен, ехал очень быстро. Потому что он постоянно занимается спортом, неважно каким. Он постоянно в этой модной тусовке спортивной!
У нас Золотой завоевал серебряную медаль в академической гребле – этого не было уже очень многие годы.
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