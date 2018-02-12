Серебро в Пхёнчхане. Российские фигуристы показали фото с олимпийского пьедестала

Новости России. Серебряные медалисты Олимпиады в Пхёнчхане – российские фигуристы – опубликовали фото с пьедестала.

Снимок разместил на личной странице в Instagram фигурист Дмитрий Соловьев. Он в паре с Екатериной Бобровой выступал в дисциплине «танцы на льду».

На второй ступени пьедестала разместились Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Михаил Коляда, Наталья Забияко и Александр Энберт.