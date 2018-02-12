Серебро в Пхёнчхане. Российские фигуристы показали фото с олимпийского пьедестала

Новости России. Серебряные медалисты Олимпиады в Пхёнчхане – российские фигуристы – опубликовали фото с пьедестала.
Снимок разместил на личной странице в Instagram фигурист Дмитрий Соловьев. Он в паре с Екатериной Бобровой выступал в дисциплине «танцы на льду».
На второй ступени пьедестала разместились Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Михаил Коляда, Наталья Забияко и Александр Энберт.
Фото: instagram.com/dmitry_solovyev
Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях на ОИ
В предыдущей публикации спортсмен сбросил фото команды до церемонии награждения и отметил: «Команда!!! Серебро!!! Но это только начало».
Фото: instagram.com/alexei.yagudin
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С победой спортсменов поздравил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Алексей Ягудин:
Ура! Ещё одна медаль у России!!! Спасибо каждому фигуристу за борьбу.