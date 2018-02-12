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Серебро в Пхёнчхане. Российские фигуристы показали фото с олимпийского пьедестала

12 февраля 2018 12:42
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Новости России. Серебряные медалисты Олимпиады в Пхёнчхане – российские фигуристы – опубликовали фото с пьедестала.

Снимок разместил на личной странице в Instagram фигурист Дмитрий Соловьев. Он в паре с Екатериной Бобровой выступал в дисциплине «танцы на льду».

На второй ступени пьедестала разместились Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Михаил Коляда, Наталья Забияко и Александр Энберт.

Серебро в Пхёнчхане. Российские фигуристы показали фото с олимпийского пьедестала-1

Фото: instagram.com/dmitry_solovyev

Российские фигуристы завоевали серебро в командных соревнованиях на ОИ

В предыдущей публикации спортсмен сбросил фото команды до церемонии награждения и отметил: «Команда!!! Серебро!!! Но это только начало».

Серебро в Пхёнчхане. Российские фигуристы показали фото с олимпийского пьедестала-4

Фото: instagram.com/alexei.yagudin

Олимпийский дебют Евгении Медведевой. Российская фигуристка установила мировой рекорд

С победой спортсменов поздравил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Алексей Ягудин:
Ура! Ещё одна медаль у России!!! Спасибо каждому фигуристу за борьбу.

# Фотофакт # Владимир Морозов # Евгения Медведева # Зимняя Олимпиада – 2018 # Алина Загитова # Евгения Тарасова # Дмитрий Соловьев # Михаил Коляда

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