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Новости по тегу #Дмитрий Шевцов

Белорусский Красный Крест утвердил обновленную миссию и стратегические приоритеты до 2031 года
08 сентября 2026 14:44

Белорусский Красный Крест утвердил обновленную миссию и стратегические приоритеты до 2031 года

Портфели и сертификаты для покупок к школе получили в Минске дети мигрантов из Украины
28 августа 2026 06:34

Портфели и сертификаты для покупок к школе получили в Минске дети мигрантов из Украины

В Мингорисполкоме определили план восстановления пострадавшего от пожара дома на Ленина
29 июня 2026 13:54

В Мингорисполкоме определили план восстановления пострадавшего от пожара дома на Ленина

В Беларуси проходит масштабный марафон донорства
11 июня 2026 11:31

В Беларуси проходит масштабный марафон донорства

«Беларусь научила мир не впадать в панику». Шевцов о подходе Президента к преодолению ковида
07 июня 2026 19:38

«Беларусь научила мир не впадать в панику». Шевцов о подходе Президента к преодолению ковида

Около 150 человек стали частью команды – как в прошла церемония посвящения в волонтеры Красного Креста
28 мая 2026 12:04

Около 150 человек стали частью команды – как в прошла церемония посвящения в волонтеры Красного Креста

Более 100 молодых людей со всей страны пополнили ряды волонтеров Белорусского Красного Креста
26 мая 2026 17:43

Более 100 молодых людей со всей страны пополнили ряды волонтеров Белорусского Красного Креста

Каждый 8-й белорус – член Красного Креста! Как развивается волонтерское движение? Интервью с Дмитрием Шевцовым
08 марта 2026 07:55

Каждый 8-й белорус – член Красного Креста! Как развивается волонтерское движение? Интервью с Дмитрием Шевцовым

«Это очень опасная вещь». Глава БКК рассказал, как работают уколы для похудения
08 марта 2026 07:42

«Это очень опасная вещь». Глава БКК рассказал, как работают уколы для похудения

Более 90 пунктов обогрева развернул Красный Крест в Беларуси во время сильных морозов – Шевцов
08 марта 2026 07:39

Более 90 пунктов обогрева развернул Красный Крест в Беларуси во время сильных морозов – Шевцов

Оттепели в международных отношениях быть? Шевцов о санкциях
08 марта 2026 07:33

Оттепели в международных отношениях быть? Шевцов о санкциях

«Хочу пожелать всем женщинам весны в сердце» – Дмитрий Шевцов поздравил белорусок с 8 Марта
08 марта 2026 07:24

«Хочу пожелать всем женщинам весны в сердце» – Дмитрий Шевцов поздравил белорусок с 8 Марта