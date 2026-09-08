Новости по тегу #Дмитрий Шевцов

Организация продолжит укреплять волонтерское движение, активно привлекая молодежь, школьников и взрослых.
Помощь от городской организации Белорусского Красного Креста получили 100 детей.
Защитить строение от разрушений: смонтировать временную кровлю до 5 июля – такая задача стоит перед ответственными.
Врачи напоминают – одна донация способна спасти в три-четыре человеческие жизни, однако предугадать, когда именно кому-то понадобится переливание, невозможно.
«Мы помним выступление нашего Президента, который сказал: а что мы есть будем, если мы завтра закроемся».
Ежегодно более 200 тысяч человек получают помощь Белорусского Красного Креста. Организация работает сразу в нескольких направлениях.
Сегодня в рядах волонтеров Красного Креста больше 15 тысяч человек. Самый заметный приток новичков отмечается в Минской городской организации.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
«Это показано тем людям, которые имеют определенную патологию. Когда обычный здоровый человек вдруг решил благодаря им похудеть, он добьется кратковременного эффекта».
«Мы участвовали и в расчистке снега, потому что нас завалило, мы активно помогали и в городах, и на селе».
«Эти санкции послужили большим плюсом нашему развитию. Мы реорганизовались, мы поняли, что рассчитывать надо на самих себя».
«Неспроста Женский день именно в первые весенние дни, когда распускается природа, когда прекрасная погода».
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