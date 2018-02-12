Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Одно дело – бесплатная секция каратэ. А, другое дело, ты бесплатно ни в какой теннис не попадёшь.

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Попадёшь. Сейчас, как раз, новый указ вышел. Сейчас совершенно нормально я могу, частная организация, могу перечислять в школу, где теннисисты на государственном обеспечении, в которой есть дети, которые обучаются бесплатно. И вот туда я могу перечислять и говорить директору: «Слушай, вот эти деньги – пожалуйста, вот мне нравится вот этот мальчик или девочка».

Сергей Иванович, первый в Беларуси чемпион мира по тайскому боксу, директор бойцовского клуба:

Я вот в городе не видел рекламы, где я могу привести сына, дочь – конкретный адрес, в конкретную секцию бесплатно заниматься.

Николай Мирный:

Если я увижу хорошего ребёнка, он у меня будет бесплатно заниматься.