Историческая правда о жизни с панами – пообщались с очевидицей страшных событий начала XX века

17 сентября мы отметили один из самых значимых и самых молодых государственных праздников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. День народного единства, который, как отметил Президент, стоит в одному ряду с Днем Победы и Днем Независимости. 17 сентября 39-го, до этого разделенная на Восточную и Западную, Беларусь воссоединилась. Событие, которое целиком и полностью изменило нашу историю, и нашу свядомасць.

Белорусов, оказавшихся по ту сторону границы, поляки много лет истязали – и морально, и физически. Снисходительно называли наших людей «усходніми крэсами», запрещали им учиться, говорить на родном языке, исповедовать родную веру. А тех, кто был не согласен, бросали в лагерь. Самый крупный находился в Березе-Картузской. На неделе там прошел митинг и прозвучали предложения сделать это местом всебелорусской памяти. Лагерь прекратил свое существование 17 сентября 39-го, в день воссоединения Беларуси.

В советское время об этом предпочли забыть, и Польше это было на руку. Но времена изменились. И неудивительно, что сейчас Варшаве не нравится, что к белорусам вернулась историческая память. Против нашего Дня народного единства в местных СМИ развернулась целая кампания. 17 сентября называют новым проектом Минска, а слова Лукашенко об исторической справедливости – возмутительными. И вообще, мы все неправильно поняли, и белорусам при панах жилось хорошо, а в Березе и вовсе для пребывания узников были созданы все условия. Оттуда даже возвращались – пишут некоторые медиа. Ну а сам факт того, что поляки создали концлагерь на нашей территории и свозили туда неугодных, никого в Польше не возмущает, не удивляет, а то, что мы об этом не хотим забывать, – вот это прецедент, за которым стоит понаблюдать. Подводят итог польские эксперты.

Но в Беларуси еще живы те, кто видел и помнит жизнь при панах. На неделе нашим корреспондентам удалось пообщаться с очевидцами тех событий. Да и День народного единства – он не против Варшавы, панов или кого-то еще. Он в первую очередь о нас, о белорусах, о том, как нам жить, чтобы не потерять себя, страну и по-прежнему «людзьмі звацца». О сути этого дня в истории и современности продолжит наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Главные государственные праздники у стран без имперского наследия всегда связаны с днями освобождения от угнетения, оккупации, колониальной зависимости. На долю наших предков выпали невероятные испытания – речь шла о самом существовании народа. Причем по несколько раз в каждом столетии. Лукашенко: надо прервать годы молчания о том, какой тяжёлый след оставила Польша на наших землях Подробнее. В исторических перипетиях часто менялись очертания нашей страны. Осенью 1939 года завершился этот процесс.

Это деревня Теребунь – до польской границы чуть больше километра. Сразу после освободительного похода Красной армии сюда с домами и пожитками переезжали белорусы с польской стороны. Люди убегали с посполитого рая до того, как провели границы. Потому что там, за Бугом, мы все-таки чужие. Холопы для панов. Вот она, историческая правда, а не мифы польской идеи. «Встаньте» – говорит история устами 99-летней Марии Левчук.