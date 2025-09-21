Историческая правда о жизни с панами – пообщались с очевидицей страшных событий начала XX века
17 сентября мы отметили один из самых значимых и самых молодых государственных праздников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
День народного единства, который, как отметил Президент, стоит в одному ряду с Днем Победы и Днем Независимости. 17 сентября 39-го, до этого разделенная на Восточную и Западную, Беларусь воссоединилась. Событие, которое целиком и полностью изменило нашу историю, и нашу свядомасць.
Белорусов, оказавшихся по ту сторону границы, поляки много лет истязали – и морально, и физически. Снисходительно называли наших людей «усходніми крэсами», запрещали им учиться, говорить на родном языке, исповедовать родную веру.
А тех, кто был не согласен, бросали в лагерь. Самый крупный находился в Березе-Картузской. На неделе там прошел митинг и прозвучали предложения сделать это местом всебелорусской памяти. Лагерь прекратил свое существование 17 сентября 39-го, в день воссоединения Беларуси.
В советское время об этом предпочли забыть, и Польше это было на руку. Но времена изменились. И неудивительно, что сейчас Варшаве не нравится, что к белорусам вернулась историческая память. Против нашего Дня народного единства в местных СМИ развернулась целая кампания.
17 сентября называют новым проектом Минска, а слова Лукашенко об исторической справедливости – возмутительными. И вообще, мы все неправильно поняли, и белорусам при панах жилось хорошо, а в Березе и вовсе для пребывания узников были созданы все условия. Оттуда даже возвращались – пишут некоторые медиа. Ну а сам факт того, что поляки создали концлагерь на нашей территории и свозили туда неугодных, никого в Польше не возмущает, не удивляет, а то, что мы об этом не хотим забывать, – вот это прецедент, за которым стоит понаблюдать. Подводят итог польские эксперты.
Но в Беларуси еще живы те, кто видел и помнит жизнь при панах. На неделе нашим корреспондентам удалось пообщаться с очевидцами тех событий. Да и День народного единства – он не против Варшавы, панов или кого-то еще. Он в первую очередь о нас, о белорусах, о том, как нам жить, чтобы не потерять себя, страну и по-прежнему «людзьмі звацца».
О сути этого дня в истории и современности продолжит наш политобозреватель Евгений Пустовой.
Главные государственные праздники у стран без имперского наследия всегда связаны с днями освобождения от угнетения, оккупации, колониальной зависимости. На долю наших предков выпали невероятные испытания – речь шла о самом существовании народа. Причем по несколько раз в каждом столетии.
Лукашенко: надо прервать годы молчания о том, какой тяжёлый след оставила Польша на наших землях Подробнее.
В исторических перипетиях часто менялись очертания нашей страны. Осенью 1939 года завершился этот процесс.
Это деревня Теребунь – до польской границы чуть больше километра. Сразу после освободительного похода Красной армии сюда с домами и пожитками переезжали белорусы с польской стороны. Люди убегали с посполитого рая до того, как провели границы. Потому что там, за Бугом, мы все-таки чужие. Холопы для панов. Вот она, историческая правда, а не мифы польской идеи. «Встаньте» – говорит история устами 99-летней Марии Левчук.
Мария Левчук, жительница деревни Теребунь:
Поляки не дружили с нами. Они нас называли по ту сторону Буга «большевики». Там, за Бугом, очень лес большой, там много черники было. Наши женщины туда ходили за ягодами. Но они выйдут на дорогу, корзинки наших женщин высыпают и ногами помнут. Женщины обходили их стороной.
Давили не только ягоды – это только цветочки. А любую человеческую годность и, конечно же, все национальное: от языка до религии. Кстати, непоправимый урон белорусскому языку был нанесен еще в XVII веке в многонациональной Речи Посполитой государственным признали только польский. В Речи Посполитой 2.0 выбивали из детей даже местный говор.
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