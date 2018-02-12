Николай Мирный: «Жалею о том, что сделал из Максима, если не инвалида, то очень-очень больного человека»

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вы мне рассказывали такой удивительный по трогательности момент. Когда после матча Вы видели, как Максиму делают массаж, и Вы видели, какую он переживает боль после многочасового матча. Если бы у Вас сейчас вновь была возможность отмотать эту ситуацию назад, увидеть этого маленького мальчишку, Вы бы ему вновь пожелали такую жизнь?

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Недавно у меня брали интервью и задали мне вопрос: «О чём Вы в этой жизни жалеете?»

И я ответил откровенно и очень быстро.

Не думал над этим вопросом. Я жалею о том, что сделал из Максима, если не инвалида, то очень-очень больного человека, который сегодня, превозмогая боль, продолжает играть и продолжает себе приносить, прежде всего, удовольствие. А уж нам-то – тем более.