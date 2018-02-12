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Николай Мирный: «Жалею о том, что сделал из Максима, если не инвалида, то очень-очень больного человека»

12 февраля 2018 18:32
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Вы мне рассказывали такой удивительный по трогательности момент. Когда после матча Вы видели, как Максиму делают массаж, и Вы видели, какую он переживает боль после многочасового матча. Если бы у Вас сейчас вновь была возможность отмотать эту ситуацию назад, увидеть этого маленького мальчишку, Вы бы ему вновь пожелали такую жизнь?

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь: 
Недавно у меня брали интервью и задали мне вопрос: «О чём Вы в этой жизни жалеете?»

И я ответил откровенно и очень быстро.

Не думал над этим вопросом. Я жалею о том, что сделал из Максима, если не инвалида, то очень-очень больного человека, который сегодня, превозмогая боль, продолжает играть и продолжает себе приносить, прежде всего, удовольствие. А уж нам-то – тем более.

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены

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