Лихтарович: «Баскетболистки турецкой команды всегда были быстрыми и агрессивно играли». Почему проиграла сборная Беларуси?

Насколько этот матч был важен для белорусской команды? Почему не получилось «попасть»?

Татьяна Лихтарович, игрок национальной сборной по баскетболу, атакующая защитница команды:

Каждая игра важна, не только этот матч. Реванш хотелось взять за проигрыш на Евробаскете в прошлом году. Не получилось – ничего страшного. Команда Турции не играла какую-то сверхъестественную игру, мы проиграли, не попадая из-под кольца. Не хватило наших трехочковых очков.

Баскетболистки турецкой команды всегда были быстрыми, они всегда агрессивно играли – как в нападении, так и в защите. Играть с такими соперниками интересно. Нам не повезло, мы «не попали».

В спорте агрессия нужна – это отлично! Очень много было открытых позиций, но не получилось.