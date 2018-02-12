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  • Лихтарович: «Баскетболистки турецкой команды всегда были быстрыми и агрессивно играли». Почему проиграла сборная Беларуси?

Лихтарович: «Баскетболистки турецкой команды всегда были быстрыми и агрессивно играли». Почему проиграла сборная Беларуси?

12 февраля 2018 13:16
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Татьяна Лихтарович, игрок национальной сборной по баскетболу, атакующая защитница команды.

Матч отборочного турнира к женскому чемпионату Европы по баскетболу прошел в Минске 10 февраля. Сборная Беларуси уступила команде Турции – 64:54.

Насколько этот матч был важен для белорусской команды? Почему не получилось «попасть»?

Лихтарович: «Баскетболистки турецкой команды всегда были быстрыми и агрессивно играли». Почему проиграла сборная Беларуси?-1

Татьяна Лихтарович, игрок национальной сборной по баскетболу, атакующая защитница команды:
Каждая игра важна, не только этот матч. Реванш хотелось взять за проигрыш на Евробаскете в прошлом году. Не получилось – ничего страшного. Команда Турции не играла какую-то сверхъестественную игру, мы проиграли, не попадая из-под кольца. Не хватило наших трехочковых очков.

Баскетболистки турецкой команды всегда были быстрыми, они всегда агрессивно играли – как в нападении, так и в защите. Играть с такими соперниками интересно. Нам не повезло, мы «не попали».

В спорте агрессия нужна – это отлично! Очень много было открытых позиций, но не получилось.

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# Фотофакт # Баскетбол # Татьяна Лихтарович

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