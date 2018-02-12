Лихтарович: «Баскетболистки турецкой команды всегда были быстрыми и агрессивно играли». Почему проиграла сборная Беларуси?

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Татьяна Лихтарович, игрок национальной сборной по баскетболу, атакующая защитница команды.
Матч отборочного турнира к женскому чемпионату Европы по баскетболу прошел в Минске 10 февраля. Сборная Беларуси уступила команде Турции – 64:54.
Насколько этот матч был важен для белорусской команды? Почему не получилось «попасть»?
Татьяна Лихтарович, игрок национальной сборной по баскетболу, атакующая защитница команды:
Каждая игра важна, не только этот матч. Реванш хотелось взять за проигрыш на Евробаскете в прошлом году. Не получилось – ничего страшного. Команда Турции не играла какую-то сверхъестественную игру, мы проиграли, не попадая из-под кольца. Не хватило наших трехочковых очков.
Баскетболистки турецкой команды всегда были быстрыми, они всегда агрессивно играли – как в нападении, так и в защите. Играть с такими соперниками интересно. Нам не повезло, мы «не попали».
В спорте агрессия нужна – это отлично! Очень много было открытых позиций, но не получилось.
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