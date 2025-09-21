США сняли санкции с «Белавиа» – рассказываем, что изменится

Boeing, как бы ни было, – признанный мировой лидер. В нашем авиафлоте преимущество отдавали этому бренду, даже когда закупали самолеты других марок. Поэтому новость о приостановлении санкций одинаково важна и для васильковых «Боинги» и для «Эмбраеров», считают эксперты.

Минторг США не продлил экспортные ограничения в отношении «Белавиа». Это означает, что нацперевозчик сможет беспрепятственно закупать оригинальные запчасти не только для своих самолетов «Боингов», но и для бразильских «Эмбраеров», в которых доля деталей американского производства также весьма значительна. Для понимания, во флоте «Белавиа» сейчас 16 воздушных судов. 13 из них – это «Боинги» и «Эмбраеры». Так что послабления более чем актуальны. А еще для «Белавиа» появится возможность законно приобретать новые самолеты за рубежом. Но сделать это можно исключительно с одобрения Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Минфин США официально опубликовал лицензию, сняв часть санкционных ограничений с авиаперевозчика «Белавиа». Он получает то, о чем так долго говорили, возможность дышать полной грудью. Почти. Американские самолеты теперь не могут летать в Россию. Серьезный вызов для логистов национального перевозчика. Но разве мы не привыкли к вызовам?

Илья Шатилин, главный редактор портала Frequenflyers.ru:

В Россию как раз таки летают преимущественно «Эмбраеры». И поэтому вряд ли стоит говорить о том, что «Белавиа» с российского рынка уйдет. Она не уйдет, она просто рейсы, которые выполняются на «Боингах», она их заменит «Эмбраерами». То есть там, где эти Боинги летают на некоторых рейсах. Все, о чем рассказывали выше, все же больше касается глобальных интересов страны. А что до личных интересов граждан?

Александр Козлов, независимый экономический эксперт:

Снятие санкций скажется на работе «Белавиа». По крайней мере, упростится ряд процедур. Вести речь о том, что сразу что-то снизится в цене, наверное, проблематично. За исключением упрощения процедуры упростится процедура ввоза запчастей без каких-то мер параллельного импорта. Ну и, конечно, это снизит определенный расход. Но это не на фоне общего сервиса, который «Белавиа» оказывает. Сильно на цену не повлияет.

Все хотят летать не в обход, а быстрее и дешевле. Конечно, никто не запрещает фантазировать о направлениях, но нужно учесть несколько аспектов. Как минимум, европейское пространство для наших самолетов закрыто. А значит, надо смотреть в другую сторону. Давайте посмотрим на список отмененных.