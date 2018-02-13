Парамыгина предложила снять белорусскую версию «Движения вверх»: «История Домрачевой и Бьорндалена заслуживает того, чтобы вынести на экраны»

Новости Беларуси. Как привить ребёнку любовь к спорту, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Светлана Парамыгина, серебряный призёр Олимпийских игр (1994), трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь:

Если говорим о мотивации и говорим конкретно о биатлоне, то, в первую очередь, я бы хотела подчеркнуть, что биатлон является тем видом спорта, который гармонично развивает личность.

И, честно говоря, особых проблем со здоровьем после завершения карьеры у нас нет.

Я надеюсь, что и у остальных наших коллег-биатлонистов то же самое. То есть, это – вид спорта: если ты соблюдаешь элементарную технику безопасности, прежде всего, обращения с оружием, то ты, если у тебя есть характер, если ты способен даже на тренировках, через «не могу» выполнять тренерский план, именно план тренера, которому ты веришь полностью, и тренер знает тебя от и до, тогда остаться здоровым и достичь тех высот, которых достигает сейчас Дарья Домрачева. Далее о мотивации. Если мы говорим о том, как увлечь поколение, давайте не будем забывать про кино. Много уже в этой студии говорили про кинофильм «Движение вверх», который пробуждает и чувство общности, и чувство команды, и вызывает желание заниматься спортом. Я помню, один из председателей нашего «Беларусьфильма» давно говорил: «Ох, надо бы провести конкурс спортивных сценариев».

Когда будет кино?

Ведь, даже в нашем спорте сколько есть замечательных моментов. Та же романтическая история любви Дарьи Домрачевой и Уле Бьорндалена заслуживает того, чтобы вынести на экраны. А сколько у них в карьере было поворотов? Динамичных, трагических, которые было бы очень интересно увидеть, и это бы увлекло.