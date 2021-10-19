Лечение людей, а не борьба с ковидом. Подводим итоги большого совещания у Президента

Новости Беларуси. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 19 октября собрались высшие должностные лица, представители медицинской отрасли и эксперты. К очередному подъему заболеваемости готовились. Этот вопрос всегда был на особом контроле у главы государства. Дополнительные средства на борьбу с COVID-19 будут выделены из резервного фонда Президента. Подробности в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Четвертая волна коронавируса – возможно, самая непростая для европейского региона, к сожалению, не миновала и Беларусь. Медики фиксируют рост заболеваемости, который к тому же накладывается на сезонные вирусы. Но объективно причин драматизировать нет. А вот глобально промониторить работу системы здравоохранения не будет лишним.

Совещание по коронавирусу Александр Лукашенко анонсировал еще на прошлой неделе. 19 октября в назначенное время на связь с Дворцом Независимости вышли губернаторы и местные специалисты здравоохранения. В Минске – отраслевое руководство, уполномоченные по регионам и медики. Все они ежедневно контролируют вверенные эпидлокации, чтобы общая ковидная картина по стране ни на миллиметр не выходила из поля зрения врачей. Но не перебарщивают ли с контролем? Разговор о COVID-обстановке Александр Лукашенко начал несколько неожиданно. Лукашенко: «Если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми?» – читать здесь.

Претензию по поводу масок и ПЦР-тестов Президент чиновником предъявил не всерьез. Александр Лукашенко никогда не заставлял с ног до головы одеваться в СИЗ, приходя к нему в кабинет, но именно так сейчас поступают управленцы по отношению к белорусам.

Ситуация непростая – вирус не ослабевает и в каждую волну подбрасывает новый мутированный штамм. Возмущения белорусов антиковидными мерами и санкциями по ношению СИЗ, конечно, известны Президенту. Но и врачей понять несложно: их задача – уберечь от вируса как можно больше белорусов. Александр Лукашенко и сам глубоко вовлечен в проблему, но резко менять жизненный уклад и формат встреч в рамках рабочего графика нужным не считает. Позиция главы государства предельно ясна – справляться с вызовами пандемии нужно эффективно, но не напрягая людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одна Кочанова возмущалась всегда: как так, к Президенту идут! Она ответственная по Минску, а Дворец Независимости в Минске – она всегда возмущалась. Ну, повозмущается, и сама уже приходит без тестирования. А почему людей тогда напрягаем? «Почему подняли гвалт на всю страну?» – читать здесь.

Негатива, вызванного пандемией, хватает и без споров о масках. За примером ходить далеко не нужно. Вся Европа трещит по швам от людского возмущения локдаунами, COVID-паспортами и абсурдными ограничениями. Успокоить население морально или похвастаться успехами в лечении ни Латвия, ни США, ни Украина пока не могут. Принципиально иной путь выбрала Беларусь. Не борьба – лечение. По нему, уверен Президент, и нужно идти. Не отвлекаясь от сути проблемы, отвечать на конкретные вопросы: всего ли хватает, какие прогнозы и тенденции, как правильно расставить акценты в здравоохранении. По ситуации с COVID Президент детально опросил специалистов всех регионов. Медики убеждены: обстановка контролируемая, но без вакцинной профилактики лучших результатов не достичь. Игорь Стома: «У нас те же подходы, которые есть во всех развитых странах мира, в отношении лечения COVID-19» – читать здесь. Президент полностью поддерживает врачей в том, что вакцинация способна исключить опасные риски для жизни людей. Игорь Карпов о вакцинации: не гарантирует незаболевания, но редчайшим образом снижает вероятность тяжелого течения – читать здесь.

Убеждать, стимулировать, объяснять – единственно верные методы. Неплохой пример – Гродненская область. Там конструктивный диалог с людьми уже дает некоторый результат. И заболеваемость ниже, чем в других регионах, и прививки очень даже популярны. ​Караник о вакцинации: «Мы приблизились вплотную к 30%, если брать в целом население Гродненской области» – читать здесь. При этом, отметил Александр Лукашенко, не нужно терять бдительность, отталкиваясь от особенностей очередного штамма. Да, сегодня вирус «помолодел» и заболеваемость среди пожилых людей невысокая. Но эта категория населения особенно уязвима и должна быть под пристальным контролем. ​«Заболевших только 10 человек». Владимир Андрейченко рассказал о ситуации с коронавирусом в домах престарелых – читать здесь.

Особая сторона пандемии – экономическая. На нужды здравоохранения сегодня работает даже промышленный комплекс. Ряд предприятий поставляет медицинский кислород в больницы. Потому интернет-фейки о дефиците кислорода несостоятельны – запасы в медучреждениях есть всегда. ​Юрий Караев о запасе кислорода для коронавирусных больных на «Гродно Азоте»: есть всегда резерв – читать здесь.

Надбавки медикам, средства защиты и лекарства, перепрофилирование больниц и медоборудование. Страна уже потратила немалые деньги и планирует выделять средства дальше. Правительство намерено обратиться за дополнительными средствами в фонд Президента. «Обратимся к главе государства». Головченко назвал сумму, которая необходима на борьбу с четвертой волной пандемии – читать здесь.

Поддержать медицинских работников, выплатить больничные, обеспечить возможность привиться или пройти реабилитацию, проследить за коечным фондом и ресурсами. Все это актуально для страны в целом, но фокус смещается на нужды каждого региона. Потому, внимательно выслушав участников, Александр Лукашенко подчеркнул, что уполномоченные по регионам и местная вертикаль должны работать в полную силу, не упуская из вида никаких деталей. Президент Беларуси: «Такое впечатление, что вы не в полную меру, мягко говоря, впряглись в эту телегу. Мы пока работаем не с полной отдачей» – читать здесь.

Итоги совещания Президент подвел максимально предметно. Четкие задачи на преодоление четвертой волны коронавируса у каждого свои. ​Лукашенко о вакцинации: Президент не принимал подобное решение, чтобы наклонять людей и заставлять их – читать здесь.

Для представителей власти и медиков – не насаждать заботу, для белорусов – не пренебрегать здоровьем своим и близких людей. Лукашенко: мы мудро поступили, когда договорились, что свою вакцину выпустим в оборот в 2023 году – читать здесь. И без того надоевшая миру пандемия не должна разительно менять уклад жизни белорусов. Оптимально сохранить нужно работу основных институтов. Президент уверен: спокойная и контролируемая обстановка помогает преодолеть болезни проще. И, конечно, в качестве профилактики никто не отменяет спорт и здоровые физические нагрузки. Эти правила хорошо известны окружению главы государства и, судя по всему, исправно работают. Лукашенко рассказал, как Эйсмонт лечилась от коронавирсуа: «Попросил главного врача, чтобы ее оттуда выдворили» – читать здесь.

Что касается спекуляций на эпидобстановке в интернете, Александр Лукашенко уверен, что информационный шум вокруг ситуации создается противниками белорусского государства специально. Относиться к нему нужно по-мудрому – спокойно, понимая, кто платит за лживый контент. ​«Это же не наши изнутри тут кричат». Лукашенко рассказал, кто создает фейки о коронавирусе в Беларуси – читать здесь. Еще одно поручение главы государства – ни в коем случае не отказывать в плановой помощи людям. Решение скорректировать привычный график работы медучреждений Президент не поддержал. Как бы там ни было, отказать в помощи белорусам нельзя даже в непростой вирусной обстановке. Лукашенко: «Немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров» – читать здесь.

И, конечно, Президент попросил внимательно следить за медресурсами, которые страна предоставляет для борьбы с вирусом. Деньги должны расходоваться экономно, разумно и эффективно. Особенно строго Александр Лукашенко поручил разобраться с лицами и организациями, которые наживаются на здоровье людей, в разы завышая стоимость тех или иных услуг. Александр Лукашенко: «У нас сегодня половина только ИВЛ задействована» – читать здесь. Беларусь располагает всем необходимым для лечения людей, и если возникнет необходимость в препаратах или технике, вопрос будет решен на самом высоком уровне, заверил Президент. ​Президент Беларуси: «Когда-то я самолетом из Японии привозил лекарства, во времена Караника» – читать здесь.