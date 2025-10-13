Новости по тегу #Игорь Стома

13 из них получают образование в ГГМУ. Президентский грант покрывает стоимость обучения и оплату общежития. Также ребята будут получать стипендию.
Учебная программа для профильного класса утверждена в Министерстве образования. Кроме углубленного изучения химии и биологии, для школьников будут проводить факультативы с выездными занятиями.
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