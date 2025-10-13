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Новости по тегу #Игорь Стома

20 студентов из Экваториальной Гвинеи выиграли гранты от Президента на обучение в Беларуси
13 октября 2025 18:11

20 студентов из Экваториальной Гвинеи выиграли гранты от Президента на обучение в Беларуси

Постигают медицину со школьной парты. В Рогачёве открыли профильный класс для будущих врачей
05 сентября 2024 17:06

Постигают медицину со школьной парты. В Рогачёве открыли профильный класс для будущих врачей

Будущие медики провели акцию «Река памяти» в Гомеле
06 мая 2024 13:38

Будущие медики провели акцию «Река памяти» в Гомеле

В Беларуси зарегистрировали вакцину против коронавируса. Как проходили клинические испытания?
29 декабря 2023 17:12

В Беларуси зарегистрировали вакцину против коронавируса. Как проходили клинические испытания?

Ректор Гомельского ГМУ рассказал, как оценивали эффективность отечественной вакцины от коронавируса
29 декабря 2023 13:46

Ректор Гомельского ГМУ рассказал, как оценивали эффективность отечественной вакцины от коронавируса

В Беларуси открыли первое представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням
13 сентября 2023 17:55

В Беларуси открыли первое представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням

В Гомеле появилось первое в Беларуси представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням
13 сентября 2023 13:49

В Гомеле появилось первое в Беларуси представительство Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням

«Молодёжь готова брать на себя ответственность». Можно ли стать руководителем в 25 лет?
15 марта 2023 20:34

«Молодёжь готова брать на себя ответственность». Можно ли стать руководителем в 25 лет?

Нервотрёпки станет меньше. Президенту доложили, как в ближайшее время изменится вступительная кампания
02 декабря 2022 18:49

Нервотрёпки станет меньше. Президенту доложили, как в ближайшее время изменится вступительная кампания

«Самые инновационные и самые новые методы». В чём особенность университетской клиники в Гомеле?
05 сентября 2022 06:53

«Самые инновационные и самые новые методы». В чём особенность университетской клиники в Гомеле?

Длительная подготовка в течение 2-3 лет. Новый метод для подготовки медиков может появиться в Беларуси
24 июля 2022 17:43

Длительная подготовка в течение 2-3 лет. Новый метод для подготовки медиков может появиться в Беларуси

Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом?
31 января 2022 18:26

Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом?