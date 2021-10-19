Прямой эфир

«Заболевших только 10 человек». Владимир Андрейченко рассказал о ситуации с коронавирусом в домах престарелых

19 октября 2021 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Заболевших только 10 человек». Владимир Андрейченко рассказал о ситуации с коронавирусом в домах престарелых-1

«Заболевших только 10 человек». Владимир Андрейченко рассказал о ситуации с коронавирусом в домах престарелых-3

При этом, отметил Александр Лукашенко, не нужно терять бдительность, отталкиваясь от особенностей очередного штамма. Да, сегодня вирус помолодел и заболеваемость среди пожилых людей невысокая. Но эта категория населения особенно уязвима и должна быть под пристальным контролем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все в стране в свое время было распределено – и зоны ответственности. У нас депутаты в основном отвечали за так называемые дома престарелых. Владимир Павлович, как у вас там ситуация? Вы же не забыли, что их надо смотреть.

«Заболевших только 10 человек». Владимир Андрейченко рассказал о ситуации с коронавирусом в домах престарелых-6

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нет, Александр Григорьевич, этот вопрос на постоянном контроле у меня, я каждый день получаю информацию. Совместно работает Минздрав и Министерство социальной защиты и труда, и ситуация такая на сегодня. У нас 156 стационарных учреждений социального обслуживания, и там проживают 20,5 тысячи проживающих. Это старики, инвалиды, из них 5 тысяч, которые находятся на постельном режиме. На сегодня восемь домов-интернатов у нас работают вахтовым методом.

В целом Минздравом и Минтруда проведена большая работа по вакцинации. 96 % проживающих и порядка 90 % тех, кто обслуживает, вакцинированы. Поэтому на сегодня у нас в домах-интернатах заболевших только 10 человек.

И те, которые работники – не проживающие, а работающие, таких заболевших – 116 человек. Поэтому ситуация на сегодня управляемая, контролируемая, люди задачи все понимают. Кто работает вахтовым методом, это две недели, 14 дней постоянно находятся. И вот все эти меры позволили не допустить какого-то массового заболевания в домах-интернатах.

Читайте также:

Лукашенко: не будем лечить людей, все займёмся политикой ковидной и антиковидной, доведём народ до бунтов

Лукашенко о вакцинации: Президент не принимал подобное решение, чтобы наклонять людей и заставлять их

Лукашенко: «Если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми?»

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «Такое впечатление, что вы не в полную меру, мягко говоря, впряглись в эту телегу. Мы пока работаем не с полной отдачей»
19 октября 2021 19:38

Президент Беларуси: «Такое впечатление, что вы не в полную меру, мягко говоря, впряглись в эту телегу. Мы пока работаем не с полной отдачей»

Пиневич предположил, что к середине ноября заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад. Однако есть условие
19 октября 2021 19:16

Пиневич предположил, что к середине ноября заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад. Однако есть условие

Лукашенко: «Немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров»
19 октября 2021 19:07

Лукашенко: «Немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров»