«Заболевших только 10 человек». Владимир Андрейченко рассказал о ситуации с коронавирусом в домах престарелых

Новости Беларуси. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, отметил Александр Лукашенко, не нужно терять бдительность, отталкиваясь от особенностей очередного штамма. Да, сегодня вирус помолодел и заболеваемость среди пожилых людей невысокая. Но эта категория населения особенно уязвима и должна быть под пристальным контролем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Все в стране в свое время было распределено – и зоны ответственности. У нас депутаты в основном отвечали за так называемые дома престарелых. Владимир Павлович, как у вас там ситуация? Вы же не забыли, что их надо смотреть.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нет, Александр Григорьевич, этот вопрос на постоянном контроле у меня, я каждый день получаю информацию. Совместно работает Минздрав и Министерство социальной защиты и труда, и ситуация такая на сегодня. У нас 156 стационарных учреждений социального обслуживания, и там проживают 20,5 тысячи проживающих. Это старики, инвалиды, из них 5 тысяч, которые находятся на постельном режиме. На сегодня восемь домов-интернатов у нас работают вахтовым методом.

В целом Минздравом и Минтруда проведена большая работа по вакцинации. 96 % проживающих и порядка 90 % тех, кто обслуживает, вакцинированы. Поэтому на сегодня у нас в домах-интернатах заболевших только 10 человек.

И те, которые работники – не проживающие, а работающие, таких заболевших – 116 человек. Поэтому ситуация на сегодня управляемая, контролируемая, люди задачи все понимают. Кто работает вахтовым методом, это две недели, 14 дней постоянно находятся. И вот все эти меры позволили не допустить какого-то массового заболевания в домах-интернатах.

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