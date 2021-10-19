Лукашенко о вакцинации: Президент не принимал подобное решение, чтобы наклонять людей и заставлять их

Новости Беларуси. Вакцинация, борьба с ковидом и коронафейками. 19 октября глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент дал четкий посыл. В Беларуси будут заниматься лечением ковида, а не стращать людей.

Во Дворце Независимости –­ высшие должностные лица страны, представители медицинской отрасли и эксперты. Со всеми регионами налажена видеосвязь. В региональных студиях – губернаторы и ответственные по отрасли. Президент анонсировал еще ранее посвятить эту неделю лечению людей. Сказано – сделано. К очередному подъему заболеваемости в Беларуси готовились. Этот вопрос всегда был на особом контроле у Президента. Александр Лукашенко поинтересовался, есть ли проблемы, что уже сделано и какая нужна помощь. Лукашенко: почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин, не щадя – подробнее здесь. По итогам совещания глава государства сделал несколько важных поручений. Отныне маски – по желанию, вакцинация важна, но непринудительно. Врачи не должны забывать о лечении других болезней. По поручению Президента ведутся переговоры по закупке дополнительных партий противовирусных препаратов. Вопрос с ИВЛ постепенно решается. В стране задействовано только около половины аппаратов искусственной вентиляции легких.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше общество на сегодня разделилось, и я не скажу, в какой пропорции. Разделилось по главным вопросам: защитного характера (маски, социальное дистанцирование и так далее) и второе – вакцинация. Одни говорят, что маски ничего не дают, и нечего их носить, даже порой это еще хуже. Второе – вакцинация, кто-то опасается, кто-то видит побочных много эффектов и так далее. В этой части я должен предупредить всех – это решение, это закон. Президент имеет право принять подобное решение. И маски, и защитные мероприятия, и вакцинация – это исключительно добровольное дело каждого человека, убеждение. Я не исключаю, хотя плохо воспринимаю материальную заинтересованность под вакцинацию. Как некоторые руководители, вот тебе 100 рублей, кто-то 200 рублей, иди вакцинируйся. Умный директор посчитал, если этот человек не уйдет в сферу здравоохранения и не заболеет, то это для предприятия будет больший выигрыш, нежели человек заболеет. Они все просчитали, не такие уже большие зарплаты у наших людей, чтобы не доплатить каких-то 100 рублей, если так от жизни идти. Поэтому приемлемы любые методы, кроме наклонения людей, принуждения. Предупреждаю всех: милицию, санслужбы и прочие. Это жестокое нарушение закона. У нас нет законодательных оснований. И Президент не принимал подобное решение, чтобы наклонять людей и заставлять их. Но просить их надо. Если уж на злобу говорить, это, конечно, торговые точки и транспорт.