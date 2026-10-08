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Новости по тегу #Наталья Кочанова

В Городее состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики
08 октября 2026 14:01

В Городее состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики

Выездное заседание Президиума Совета Республики состоялось в Несвижском районе
08 октября 2026 11:05

Выездное заседание Президиума Совета Республики состоялось в Несвижском районе

101-й день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны Ядвига Еробкина
06 октября 2026 17:15

101-й день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны Ядвига Еробкина

Кочанова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Ядвигу Еробкину со 101-м днем рождения
06 октября 2026 11:36

Кочанова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Ядвигу Еробкину со 101-м днем рождения

Кочанова и Кухарев оценили готовность 3 новых зон отдыха в Минске
03 октября 2026 16:46

Кочанова и Кухарев оценили готовность 3 новых зон отдыха в Минске

Кочанова на выставке «ИННОПРОМ»: наши предприятия выпускают все то, что нужно нашей стране
01 октября 2026 17:00

Кочанова на выставке «ИННОПРОМ»: наши предприятия выпускают все то, что нужно нашей стране

59 контрактов на сумму около 420 млн рублей! Как прошел Узбекско-белорусский межпарламентский форум?
30 сентября 2026 11:03

59 контрактов на сумму около 420 млн рублей! Как прошел Узбекско-белорусский межпарламентский форум?

Первый день форума в Хиве: какие темы обсудили Беларусь и Узбекистан?
29 сентября 2026 17:07

Первый день форума в Хиве: какие темы обсудили Беларусь и Узбекистан?

Белорусская делегация прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме
29 сентября 2026 14:07

Белорусская делегация прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме

Официальный визит парламентской делегации Пакистана в Минск завершен
26 сентября 2026 07:39

Официальный визит парламентской делегации Пакистана в Минск завершен

Участники образовательного проекта «Модуль» посетили с экскурсией Совет Республики
24 сентября 2026 18:33

Участники образовательного проекта «Модуль» посетили с экскурсией Совет Республики

Делегация Пакистана посетила площадку МТЗ. В планах – создание совместных производств
24 сентября 2026 17:06

Делегация Пакистана посетила площадку МТЗ. В планах – создание совместных производств