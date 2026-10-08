Новости по тегу #Наталья Кочанова

Здесь находится Городейский комбинат, который занимает более 25 % на отечественном рынке сахара. На предприятии выпускают различные джемы, нектары с пектином и десерты для диабетиков. Все производится исключительно по ГОСТам, сохраняя натуральный вкус фруктов и витамины.
Там находится Городейский комбинат, который занимает более 25 % на отечественном рынке сахара.
Одной из первых лично поздравить именинницу приехали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, представители районной администрации, общественных объединений и силовых ведомств.
Сегодня в Беларуси 660 человек в возрасте 100 лет и старше. 9 из 10 долгожителей – женщины. Больше всего столетних жителей в Минске и Минской области.
100 новых зон отдыха за 5 лет. 3 октября в Минске в этот масштабный список вошли сразу 3 новые оригинальные локации.
Масштабный форум наглядно показал, у нас есть абсолютно все: от независимого софта до сверхмощных умных машин, но главное: есть люди, способные создавать технологии, которые защищают экономику и ведут за собой целые отрасли.
Важным итогом форума стало принятие Хивинской декларации. Документ закрепляет дальнейшие шаги в развитии межпарламентского диалога, экономической кооперации, а также культурно-гуманитарных связей.
Промышленная кооперация, совместные проекты в АПК, гуманитарная сфера и туризм. IV Узбекско-белорусский межпарламентский форум принимает один из самых древних и красивых городов Центральной Азии.
Первой в большой программе стала встреча Натальи Кочановой с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой с участием представителей двух стран.
Наталья Кочанова лично проводила в аэропорту председателя Сената Пакистана.
Затем состоялась встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Разговор прошел в формате открытого диалога – каждый мог задать свой вопрос.
О развитии сотрудничества на этом треке сегодня, 24 сентября, говорили в правительстве и на производственной площадке Минского тракторного завода.
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