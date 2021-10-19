Пиневич предположил, что к середине ноября заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад. Однако есть условие

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

По нашим аналитическим данным мы примерно вышли на пиковое значение заболеваемости примерно около 3,5-4 недель назад. Аналогичные пики, которые наблюдались в других странах, связанных с дельта-штаммом, как правило, свидетельствовали о двухмесячном нахождении на высоких цифрах и потом достаточно резкое снижение уровня заболеваемости. Здесь конечно же есть фактор зимы. Когда мы рассматриваем Индию или рассматриваем московские вспышки, – это было лето, немножко другая была обстановка. Не повторяюсь, лето это лето, нет детей и так далее и тому подобное. Но сейчас мы месяц примерно уже на этих пиках. Все-таки 2,5 миллиона, еще раз возвращаюсь к разговору, можем зачесть в позитив себе вакцинированных. Если у нас получится еще достаточно интенсивно. Сейчас вакцинируются первым компонентом около 30 тысяч (даже чуть больше иногда в разные дни) в день наших жителей, и поэтому я думаю, что набирая вот этот темп, мы примерно должны уже в ноябре, в середине ноября, считайте, это два месяца, в которых мы начнем снижение.

С завтрашнего дня, 20 октября, Александр Лукашенко обещал лично проверить выполнение поставленных задач. Президент посетит проблемные больницы и локации.

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