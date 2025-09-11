Лукашенко обсудил с представителем Трампа глобальную сделку и «заложников»

На встрече лидера Беларуси Александра Лукашенко с представителем Президента США Джоном Коулом обсуждался вопрос об освобождении заключенных. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Лукашенко заявил о готовности к диалогу, отметив, что осужденные не преследовались по политическим статьям, и высказал готовность предоставить информацию по каждому случаю.

«Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях. Тем более они не за политику осуждены. У нас статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно (наверное, не очень), мы ему можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений», – сказал он.

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Глава Беларуси также признал возможность «глобальной сделки», если США будут готовы принять освобожденных.

«И если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп, большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем», – сказал Президент.

Коул, в свой черед, заявил о желании нормализовать отношения между Беларусью и США. В числе первых шагов была названа отмена санкций против «Белавиа», а при достижении взаимопонимания по вопросам гуманитарной сферы (вопрос заключенных) возможно дальнейшее сотрудничество.

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«Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла», – сказал представитель лидера США.

Фото: president.gov.by