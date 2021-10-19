Юрий Караев о запасе кислорода для коронавирусных больных на «Гродно Азоте»: есть всегда резерв

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Часть мощностей того же нашего «Гродно Азота» перепрофилировано на медицинский кислород. Здесь в связи с этим скажу, что разговаривал с главным инженером «Гродно Азота» вчера, и он, молодец, включился в помощь очень хорошо. Например, есть несертифицированные баллоны, обратил на это внимание, чтобы это мгновенно было решено. Есть, допустим, баллоны, к которым неосторожно прикоснулись, и там есть органическое вещество на местах соединения, устраняют сразу же и предпринимают меры профилактики, чтобы такого не было. То есть безопасность прежде всего. Увеличилось количество машин, которые доставляют кислород. То есть раньше справлялись штатными, а теперь же нужно больше. И эти машины «Гродно Азот» оборудует так, чтобы безопасно было: вот эти пеналы и обрешетка, чтобы баллоны безопасно перевозить. Плюс «Гродно Азот» свои резервные несколько сотен баллонов имеет для того, чтобы тем, у кого вдруг если будет такая необходимость, есть всегда резерв, который можно использовать.

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