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Игорь Стома: «У нас те же подходы, которые есть во всех развитых странах мира, в отношении лечения COVID-19»

19 октября 2021 17:19
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Новости Беларуси. Вакцинация, борьба с COVID, и коронафейками. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей.

Игорь Стома: «У нас те же подходы, которые есть во всех развитых странах мира, в отношении лечения COVID-19»-1

Во Дворце Независимости сегодня, 19 октября, собрались высшие должностные лица, представители медицинской отрасли и эксперты. К очередному подъему заболеваемости готовились. Этот вопрос всегда был на особом контроле у главы государства. Дополнительные средства на борьбу с COVID будут выделены из резервного фонда Президента.

Игорь Стома: «У нас те же подходы, которые есть во всех развитых странах мира, в отношении лечения COVID-19»-4

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Наиболее эффективной, специфической мерой защиты от COVID является вакцинация. Более того, в Беларуси обеспечена возможность вакцинации, обеспечен выбор вакцин. У нас регулярно обновляются подходы к лечению. Сегодня клинические инспекторы по областям давали отчет в отношении современных методов лечения COVID-19, они у нас используются. Для всех наших граждан хочется подчеркнуть, что, во-первых, вакцинация у нас доступна, во-вторых, она добровольна. Но я как практикующий врач-инфекционист обозначаю, что те тяжелые пациенты, которые находятся в стационарах, это непривитые пациенты. Поэтому прививка защищает в первую очередь от тяжести заболевания, а не от самого заболевания.

Мы работаем по абсолютно актуальным протоколам. На сегодня у нас те же подходы, которые есть во всех развитых странах мира, в отношении лечения COVID-19. Более того, не так давно у нас была лекция с профессором из Дании, Копенгагена, которая еще раз подчеркнула, что те подходы к лечению, которые используют белорусские инфекционисты, белорусские реаниматологи, они такие же. Это и вопросы глюкокортикостероидной поддержки, вопросы противовирусной терапии на ранних сроках, вопросы антикоагулянтной поддержки. То есть, собственно говоря, то, что делаем мы, делают во всем мире в плане лечения COVID-19.

Игорь Стома: «У нас те же подходы, которые есть во всех развитых странах мира, в отношении лечения COVID-19»-7

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Игорь Стома # Ксения Худолей # Фотофакт

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