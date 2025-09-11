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Осторожно, фейк! В медучреждения Брестской области поступают поддельные письма

11 сентября 2025 12:26
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Информационное поле на фоне предстоящих учений «Запад» заполняют различного рода фейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как информирует Министерство здравоохранения Беларуси, руководителям медицинских учреждений в Брестской области поступают поддельные письма. Фальшивки, маскирующиеся под указания областного управления здравоохранения, предписывают готовиться к закрытию стационаров, приему раненых военных и оборудованию операционных в подвалах.

Осторожно, фейк! В медучреждения Брестской области поступают поддельные письма-2

В Министерстве здравоохранения оперативно опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что никаких мер по переводу больниц на «военные рельсы» не предпринимается и не планируется. По мнению официальных представителей, цель такого вброса – искусственное создание атмосферы страха и паники. Минздрав призывает граждан не поддаваться на провокации и проверять информацию в официальных источниках.

В Минздраве напомнили о недопустимости оказания медуслуг без лицензии.

# Министерство здравоохранения Республики Беларусь # Брест # Учреждения здравоохранения

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