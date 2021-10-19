Лукашенко: мы мудро поступили, когда договорились, что свою вакцину выпустим в оборот в 2023 году

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается вакцинации. Вакцинироваться нужно. И те, кто в интернете там, я наблюдаю, пописывают или меня информируют, что «вот Президент не заставлял, а сейчас заставляет вакцинироваться». Слушайте, зачем я тогда произвожу и деньги бешеные трачу на производство вакцины? Мы с этой заразой будем жить всегда. Поэтому вакцинироваться нужно. И в этом направлении надо предпринять дополнительные усилия. Почему я абсолютно убежденно это говорю? Потому что уже нам практика показывает, что среди вакцинированных людей, если даже заболеют, а здесь правильно специалисты сказали: вакцина – это не панацея от того, что человек не заболеет. Он может заболеть. Но смертность среди вакцинированных почти нулевая. Тяжелых – 0,2-0,5 %. Все остальные – невакцинированные. Какой можно сделать вывод? Вакцина помогает. По крайней мере нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Но вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро, извините за нескромность, поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году. Мы ведь чем мотивировали? Я часто об этом говорил. Возможно, тогда будет совершенно другой штамм этого ковида. И сегодня видим, что он может быть. Мы уже 4 или 5 штаммов пережили. Сегодня дельта-штамм, индийский. Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и подрежем ее, приспособим, как медики говорят, к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году.

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