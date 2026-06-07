Новости по тегу #Коронавирус

«Беларусь живет тогда, когда она работает».
«Мы помним выступление нашего Президента, который сказал: а что мы есть будем, если мы завтра закроемся».
«Когда на мировом уровне стали говорить, что Лукашенко был прав, конечно, здесь уже оставалось только многим нашим ученым с большими степенями развести руками».
Угрожает ли нам новая пандемия, какие вирусы особенно активны в этом году и что с вакцинами? Об этом и не только мы поговорили с эпидемиологом Вероникой Высоцкой.
Об этом предупредил генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.
Главу Еврокомиссии обвиняют в коррупции при закупке вакцин в период пандемии коронавируса. В 2020 году фон дер Ляйен заключила с компанией Pfizer договор о поставке почти 2 миллиардов доз.
Белорусский подход оправдался и с точки зрения реального сектора экономики: мы не останавливали производства.
Доклад под названием «Извлеченные уроки и путь вперед» выпустил спецкомитет по коронавирусной пандемии при Конгрессе США. Двухлетнее расследование завершилось, а его итоги уместились в отчете на 520 страниц.
Среди симптомов – повышение температуры, боль в горле, кашель, снижение обоняния и аппетита, ломота в теле, усталость, головная боль и насморк.
Они установили, что дикие животные, завезенные на рынок, стали первым и единственным источником вируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
Тысячи британцев обратились за компенсацией из-за побочных эффектов вакцин от коронавируса. Большинство жалоб связаны с препаратом, который уже изъяли из продажи.
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