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Новости по тегу #Коронавирус

Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии
07 июня 2026 19:52

Фельдман: Лукашенко не побоялся взять ответственность за всю нацию во время пандемии

«Беларусь научила мир не впадать в панику». Шевцов о подходе Президента к преодолению ковида
07 июня 2026 19:38

«Беларусь научила мир не впадать в панику». Шевцов о подходе Президента к преодолению ковида

Опыт показал, что Лукашенко был прав! Гигин – о коронавирусе
22 ноября 2025 18:07

Опыт показал, что Лукашенко был прав! Гигин – о коронавирусе

Грипп, ОРВИ и «Стратус»: реальная угроза или сезонная норма? Интервью с экспертом
05 октября 2025 17:16

Грипп, ОРВИ и «Стратус»: реальная угроза или сезонная норма? Интервью с экспертом

ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии уже «завтра»
03 апреля 2025 16:50

ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии уже «завтра»

Суд рассмотрит вопрос о наличии у главы Еврокомиссии «иммунитета» против обвинений по делу о вакцинах
12 января 2025 17:44

Суд рассмотрит вопрос о наличии у главы Еврокомиссии «иммунитета» против обвинений по делу о вакцинах

Белорусская реакция на ковид была верной! Правда о коронавирусе – спустя пять лет
17 декабря 2024 17:28

Белорусская реакция на ковид была верной! Правда о коронавирусе – спустя пять лет

Конгресс США признал, что маски и локдауны во время пандемии были политически спланированными
06 декабря 2024 18:57

Конгресс США признал, что маски и локдауны во время пандемии были политически спланированными

Роспотребнадзор сообщил о новом штамме COVID-19
21 сентября 2024 15:09

Роспотребнадзор сообщил о новом штамме COVID-19

Ученые установили, где началась пандемия коронавируса
20 сентября 2024 11:45

Ученые установили, где началась пандемия коронавируса

Тысячи британцев потребовали выплаты за последствия вакцинации от коронавируса
19 августа 2024 07:43

Тысячи британцев потребовали выплаты за последствия вакцинации от коронавируса

AstraZeneca отзывает вакцину от коронавируса из-за побочного эффекта
08 мая 2024 05:20

AstraZeneca отзывает вакцину от коронавируса из-за побочного эффекта