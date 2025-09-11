Вадим Боровик стал лауреатом Национальной литературной премии – поговорили о творчестве и читателях
Отгремели фанфары Дня письменности в Лиде, но шорох книжных страниц никогда не прервется в нашей стране, потому что книги хорошие и литераторы достойные.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вадим Боровик, политолог, лауреат Национальной литературной премии за свой сборник стихотворений «Иду по Минску». Обсудим творчество, вдохновение и впечатления.
Юрий Царев, ведущий:
Откуда черпать вдохновение?
Вадим Боровик, политолог, лауреат Национальной литературной премии:
Вдохновение – это какие-то важные события. Влюбился – вдохновение, расстался – вдохновение. Сейчас у меня второй сборник уже готовится. Китайцам – я послу подписал стихотворение, он его растиражировал. Говорит, подпиши мне, мы с ним встречались – послом Китайской Народной Республики в Минске, чтобы я мог своим коллегам подарить. Понравилось им стихотворение про дружбу Китая и Беларуси.
То есть у меня не только какие-то личные, связанные с какими-то переживаниями, но и про нашу страну, Минск. Я рад, что мои произведения выходили в солидных учреждениях – издательский дом «Беларусь сегодня», книгу издавал издательский дом «Звезда». Возглавлял тогда Карлюкевич Александр Николаевич. Поэтому возможность есть, слава богу, творить, и я этому рад.
Юлия Самусенко, ведущая:
Кому адресованы ваши произведения? Кто ваш читатель? Все ли могут понять глубину, смысл произведения?
Вадим Боровик:
Широкому кругу читателей. Когда я издал книгу, всегда стратегически размышлял. Я ее подарил практически всем своим коллегам – депутатам. Предложил, кому было интересно – я им подарил. Подарил Александру Григорьевичу. Подарил еще ряду лиц, которых я знаю – руководители партии.
Я много с кем общаюсь по роду деятельности. Мне давали обратную связь. Мне, например, директор нашего вокзала звонит, говорит: Вадим Александрович, детям очень понравилось. Мне кажется, детям понравилось, потому что там есть что-то про природу. Коллегам тоже. У меня есть подписчики в TikTok. Telegram-канал достаточно большой, в других соцсетях. Пишут, звонят: можно к вам приехать, книгу подписать? Кстати, женщины, взрослые и молодые, тоже пишут, сообщают, что им понравилось. Поэтому все хорошо.
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