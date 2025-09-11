Вадим Боровик стал лауреатом Национальной литературной премии – поговорили о творчестве и читателях

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Вадим Боровик, политолог, лауреат Национальной литературной премии за свой сборник стихотворений «Иду по Минску». Обсудим творчество, вдохновение и впечатления.

Отгремели фанфары Дня письменности в Лиде, но шорох книжных страниц никогда не прервется в нашей стране, потому что книги хорошие и литераторы достойные.

Вадим Боровик, политолог, лауреат Национальной литературной премии:

Вдохновение – это какие-то важные события. Влюбился – вдохновение, расстался – вдохновение. Сейчас у меня второй сборник уже готовится. Китайцам – я послу подписал стихотворение, он его растиражировал. Говорит, подпиши мне, мы с ним встречались – послом Китайской Народной Республики в Минске, чтобы я мог своим коллегам подарить. Понравилось им стихотворение про дружбу Китая и Беларуси.

То есть у меня не только какие-то личные, связанные с какими-то переживаниями, но и про нашу страну, Минск. Я рад, что мои произведения выходили в солидных учреждениях – издательский дом «Беларусь сегодня», книгу издавал издательский дом «Звезда». Возглавлял тогда Карлюкевич Александр Николаевич. Поэтому возможность есть, слава богу, творить, и я этому рад.

Юлия Самусенко, ведущая:

Кому адресованы ваши произведения? Кто ваш читатель? Все ли могут понять глубину, смысл произведения?