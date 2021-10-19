«Обратимся к главе государства». Головченко назвал сумму, которая необходима на борьбу с четвёртой волной пандемии

Во Дворце Независимости сегодня, 19 октября, собрались высшие должностные лица, представители медицинской отрасли и эксперты. К очередному подъему заболеваемости готовились. Этот вопрос всегда был на особом контроле у главы государства. Дополнительные средства на борьбу с COVID будут выделены из резервного фонда Президента.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Расходы на здравоохранение в республиканском бюджете на текущий год определены в размере 7 миллиардов 684 миллионов рублей, или 5 % от ВВП. Финансирование идет плановое, за 9 месяцев текущего года мы израсходовали порядка 6 миллиардов рублей или 98 % от плана 9 месяцев и 77 % от плана года. Правительство использует все доступные финансовые инструменты для обеспечения устойчивого функционирования отрасли. Но, конечно, пандемия, особенно этот подъем заболеваемости вынуждает нас искать дополнительные источники для финансирования. Поэтому в ближайшее время мы обратимся к главе государства о выделении дополнительных средств в размере почти 250 миллионов рублей, в том числе 141 миллиона рублей на закупку лекарственных средств и вакцин, проект соответствующего распоряжения находится в завершающей стадии. И еще 108 миллионов рублей мы предложим учесть при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета.

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