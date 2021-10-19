Президент Беларуси: «Когда-то я самолётом из Японии привозил лекарства, во времена Караника»
Новости Беларуси. Вакцинация, борьба с COVID, и коронафейками. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей.
Президент попросил внимательно следить за медресурсами, которые страна предоставляет для борьбы с вирусом. Деньги должны расходоваться экономно, разумно и эффективно. Особенно строго Александр Лукашенко поручил разобраться с лицами и организациями, которые наживаются на здоровье людей, в разы превышая стоимость тех или иных услуг. Беларусь располагает всем необходимым для лечения людей, и если возникнет необходимость в препаратах или технике, вопрос будет решен на самом высоком уровне, заверил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается лекарств. Я поручил министру иностранных дел немедленно связаться с руководством Индии и попросить их, чтобы они нам в запас продали «Ремдесивир» этот. Я попрошу премьер-министра, чтобы он жестко взял на контроль этот вопрос. Не вопрос. Когда-то я самолетом из Японии привозил лекарства, во времена Караника, и здесь привезем. Если нужно, подключите меня, я переговорю с премьер-министром [Индии – прим. ред.].
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