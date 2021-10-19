Президент Беларуси: «Когда-то я самолётом из Японии привозил лекарства, во времена Караника»

Новости Беларуси. Вакцинация, борьба с COVID, и коронафейками. Глава государства провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент дал четкий посыл: в Беларуси будут заниматься лечением коронавируса, а не стращать людей.

Президент попросил внимательно следить за медресурсами, которые страна предоставляет для борьбы с вирусом. Деньги должны расходоваться экономно, разумно и эффективно. Особенно строго Александр Лукашенко поручил разобраться с лицами и организациями, которые наживаются на здоровье людей, в разы превышая стоимость тех или иных услуг. Беларусь располагает всем необходимым для лечения людей, и если возникнет необходимость в препаратах или технике, вопрос будет решен на самом высоком уровне, заверил Президент.