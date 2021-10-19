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«Очень напряжённая работа реанимационных отделений». В больницах Бреста в кислородной поддержке нуждаются до 40% больных

19 октября 2021 21:16
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Новости Беларуси. В больнице в кислородной поддержке нуждаются до 40 % пациентов. Это на 10 % больше, чем в прошлые коронасезоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

«Очень напряжённая работа реанимационных отделений». В больницах Бреста в кислородной поддержке нуждаются до 40% больных -1

Не зря коронавирус еще называют «нежным» убийцей. Если одному больному достаточно 5 литров кислорода в минуту, то другому – порядка 30. Реанимацию расширили больше, чем вдвое – 27 мест. Средний возраст пациентов в четвертую волну – всего 30 лет.  

«Очень напряжённая работа реанимационных отделений». В больницах Бреста в кислородной поддержке нуждаются до 40% больных -4

Олег Копанько, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Брестской городской больницы № 1:
Очень напряженная работа реанимационных отделений. Реанимационные койки востребованы, они постоянно заняты. На них находится много тяжелых пациентов, иногда достаточно молодых, требующих длительного пребывания на койках реанимационных. Все это объясняет тот факт, что в общесоматических отделениях тоже появляются достаточно тяжелые пациенты, которые требуют подачи кислорода, иногда больших потоков кислорода. От этого зависит зачастую их выздоровление и даже жизнь.  

«Сами генерируют кислород из воздуха». В больницах Бреста идёт модернизация под больных коронавирусом. Подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Эдуард Бабич # Кристина Протосовицкая # Олег Копанько # Дмитрий Горегляд # Фотофакт

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