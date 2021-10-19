Прямой эфир

«Чтобы люди опять услышали о данной проблеме». О чём напоминает «COVID-патруль»?

19 октября 2021 21:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «COVID-патруль» отныне можно будет встретить на улицах областных центров Беларуси. Масштабная информационно-профилактическая акция одновременно стартовала 19 октября по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Чтобы люди опять услышали о данной проблеме». О чём напоминает «COVID-патруль»?-1

В состав патруля вошли волонтеры организации «Доброе сердце». Молодые люди от 18 лет и старше прошли обучение и инструктаж. Их задача – еще раз напомнить о необходимости вакцинации, соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. Все эти доступные каждому меры помогут сберечь себя и своих близких.

«Чтобы люди опять услышали о данной проблеме». О чём напоминает «COVID-патруль»?-4

Алексей Зайцев, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ Гомеля:
В рамках обучения были проведены и рассказаны все условия по правильному информированию людей. Также преподнесение этой информации в правильном ключе, чтобы люди опять услышали о данной проблеме и воспринимали ее не как то, что уже прошло, а все-таки то, с чем нам придется еще какое-то время жить. Также это и нормы собственной безопасности. Это и ношение масок, обработка рук дезинфицирующими средствами, и измерение температуры, и первые симптомы именно данного вируса.

«Чтобы люди опять услышали о данной проблеме». О чём напоминает «COVID-патруль»?-7

Дежурить «COVID-патрули» будут со вторника по четверг преимущественно во второй половине дня в торговых центрах, общественном транспорте и других людных местах. Кроме того, БРСМ возобновил работу горячих линий в своих территориальных структурах, где можно получить как информационную поддержку, так и оставить заявку на оказание помощи по доставке продуктов и лекарств.

# Коронавирус # общество # Алексей Зайцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сами генерируют кислород из воздуха». В больницах Бреста идёт модернизация под больных коронавирусом
19 октября 2021 21:27

«Сами генерируют кислород из воздуха». В больницах Бреста идёт модернизация под больных коронавирусом

«Очень напряжённая работа реанимационных отделений». В больницах Бреста в кислородной поддержке нуждаются до 40% больных
19 октября 2021 21:16

«Очень напряжённая работа реанимационных отделений». В больницах Бреста в кислородной поддержке нуждаются до 40% больных

Эффект маленькой вьюги и температура -180 градусов. Посмотрите, как в больницах Бреста пополняют запас жидкого кислорода
19 октября 2021 21:14

Эффект маленькой вьюги и температура -180 градусов. Посмотрите, как в больницах Бреста пополняют запас жидкого кислорода