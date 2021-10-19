«Чтобы люди опять услышали о данной проблеме». О чём напоминает «COVID-патруль»?

Новости Беларуси. «COVID-патруль» отныне можно будет встретить на улицах областных центров Беларуси. Масштабная информационно-профилактическая акция одновременно стартовала 19 октября по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав патруля вошли волонтеры организации «Доброе сердце». Молодые люди от 18 лет и старше прошли обучение и инструктаж. Их задача – еще раз напомнить о необходимости вакцинации, соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. Все эти доступные каждому меры помогут сберечь себя и своих близких.

Алексей Зайцев, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ Гомеля:

В рамках обучения были проведены и рассказаны все условия по правильному информированию людей. Также преподнесение этой информации в правильном ключе, чтобы люди опять услышали о данной проблеме и воспринимали ее не как то, что уже прошло, а все-таки то, с чем нам придется еще какое-то время жить. Также это и нормы собственной безопасности. Это и ношение масок, обработка рук дезинфицирующими средствами, и измерение температуры, и первые симптомы именно данного вируса.