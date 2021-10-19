Лукашенко рассказал, как Эйсмонт лечилась от коронавирсуа: «Попросил главного врача, чтобы её оттуда выдворили»

И без того надоевшая миру пандемия не должна разительно менять уклад жизни белорусов. Оптимально сохранить нужно работу основных институтов. Президент уверен: спокойная и контролируемая обстановка помогает преодолеть болезни проще. И, конечно, в качестве профилактики – никто не отменяет спорт и здоровые физические нагрузки. Эти правила хорошо известны окружению главы государства, и судя по всему, исправно работают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Прежде всего, что необходимо, чтобы нормально жить в этой жизни: надо сохранить обычный образ жизни человеку. Грубо говоря, работа – дом, работа – дом, магазин и так далее. Дети – в школу, вуз. Как мы жили и живем, надо это сохранить. Мы говорим сейчас: «Ах, каникулы будут, детки пойдут на каникулы». Ну так ждите они вам, старикам, привезут эти вирусы. Дети поедут в деревню, где у нас более-менее стабильная обстановка, привезут старикам вирус. Дети бессимптомно в основном болеют, а разносчики хорошие. Поэтому рано радуемся, что дети пойдут на каникулы. Вот как сложилось у них: проснулись, на каком-то автобусе, кто-то там из родителей подвез, пешком прошлись, лучше, конечно, пешком – школы недалеко, так пусть и идут в школу. Со школы – домой. Конечно, детей трудно ограничить, но их можно повернуть к спорту, здоровому образу жизни, и это наиважнейше.

Пресс-секретарь у меня болела два с половиной дня. В больнице, я имею в виду. А потом я попросил главного врача, чтобы ее оттуда выдворили. А он говорит: «Она плюсует». Ничего, – говорю, – дойдет дома. Она через день минусовать начала, потому что она не в больнице валялась. А по территории ходила и воздухом дышала. Два с половиной дня – еще через два дня на работу вышла.

Соболенко Арина. Она заковидела ну, наверное, полторы недели назад. Думаю, понаблюдаю, у нее же итоговый турнир (сейчас итоговый теннисный турнир, где восемь лучших спортсменок выступают), думаю, как же она будет выступать. Она сегодня уже поехала на «Кубок Кремля» в Москву. Завтра, по-моему, у нее будет матч. Почему она так легко, без больницы перенесла это? Потому что у нее легкие как кузнечные меха работают. Потому, что она все время в напряжении. У нее в тонусе легкие.

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