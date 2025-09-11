Эйсмонт: Лукашенко помиловал 52 заключенных, исходя из принципов гуманизма

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 52 заключенных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт.

Основанием послужили гуманитарные соображения, в том числе возраст, состояние здоровья и необходимость воссоединения семьи.

Среди освобожденных – участники массовых беспорядков, а также лидеры экстремистских и террористических организаций, представители экстремистских и деструктивных СМИ.

Все помилованные покинули территорию Беларуси.