Новую пожарную часть открыли в микрорайоне «Северный берег»

Здесь созданы все условия для несения службы в режиме постоянной готовности. Двухэтажное здание разделено на административно-хозяйственную и тренировочную части. Для боевого расчета есть комната психологической разгрузки, тренажерный зал, спальная и столовая. В распоряжении современная амуниция, спецоборудование и автопарк. Также установлена вышка для отработки профессиональных навыков в условиях приближенных к реальным. Особенностью проекта стала спортивная площадка с воркаут-зоной.

Алексей Куртюгов, начальник пожарной аварийно-спасательной части №42 Минского городского управления МЧС Беларуси: С тем личным составом, который на сегодняшний день у меня есть, молодой, заряженный, мы будем с ним идти, двигаться вперед, защищать наши границы, нашего гарнизона непосредственно, Минскую область, Минский район. Будет непросто, но, я думаю, мы справимся со всем.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это очередное развитие инфраструктуры безопасности для жителей Минска и его гостей. Руководство горисполкома, мы – представители Министерства по чрезвычайным ситуациям – самое пристальное внимание уделяем позиции, связанной с вопросом безопасности граждан. Мы можем много на эту тему говорить, но самое главное – быть вовремя тогда, когда человек тебя позвал на помощь. И такие современные пожарные аварийно-спасательные части именно на это и нацелены.

Общая площадь части – более полутора тысяч квадратных метров. Расположение объекта позволит пожарным расчетам добираться в любую точку микрорайона за считаные минуты.